Χανιά: Ναρκωτικά εντοπίστηκαν εντός της φυλακής στην Αγιά - Συνελήφθησαν τέσσερις έγκλειστοι

Κοκαΐνη και κάνναβη κατασχέθηκαν από έγκλειστους στο κατάστημα κράτησης 

Newsbomb

Χανιά: Ναρκωτικά εντοπίστηκαν εντός της φυλακής στην Αγιά - Συνελήφθησαν τέσσερις έγκλειστοι
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ποσότητες κοκαϊνης και κάνναβης κατασχέθηκαν μετά από έκτακτη έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο Κατάστημα Κράτησης Χανίων «ΚΡΗΤΗ 1» στην Αγιά και συνελήφθησαν τέσσερις έκλειστοι, τρεις ημεδαποί και ένας αλλοδαπός.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χθες, Σάββατο 9 Αυγούστου, σε 20 κελιά, από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος Χανίων του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Χανίων, με τη συνδρομή σωφρονιστικών υπαλλήλων και της εξωτερικής φρουράς υπαλλήλων του καταστήματος κράτησης.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών βρέθηκαν, επιμελώς κρυμμένα σε κρύπτη ενός κελιού, και κατασχέθηκαν εκατόν δέκα αυτοσχέδιες συσκευασίες (φιξάκια) που περιείχαν συνολικά 53 γραμμάρια κοκαϊνης και 449 αυτοσχέδιες συσκευασίες με συνολικά 156 γραμμάρια κάνναβης.

Σε βάρος των κρατουμένων που συνελήφθησαν σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:48ΚΟΣΜΟΣ

Αλλάζουν όλα από τον Οκτώβριο για την είσοδο σε χώρες της ΕΕ - Ποιο είναι σύστημα EES με τα βιομετρικά δεδομένα

14:40LIFESTYLE

Ο Άρης Μουγκοπέτρος ετοιμάζει αυτοβιογραφικό βιβλίο - Θα περιλαμβάνει και την εμπειρία του από το σοβαρό ατύχημα του Πάσχα

14:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: Κύμα «χρυσών» διαρρήξεων - Νέο περιστατικό σε οικία γνωστού επιχειρηματία

14:26ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτη ανακάλυψη στην Αίγυπτο: Εντοπίστηκε τάφος Φαραώ μετά από 3.500 χρόνια

14:17ΚΟΣΜΟΣ

Μεγάλη φωτιά σε χωριά της ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία - Δείτε βίντεο

14:12ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Δύο ρουκέτες πέρασαν στη χώρα από τη Γάζα, ανακοίνωσε ο στρατός

14:08ΠΟΛΤΟΣ

Οι Ουκρανοί φτιάχνουν drone με $500 το ένα! Εμείς;

14:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χανιά: Ναρκωτικά εντοπίστηκαν εντός της φυλακής στην Αγιά - Συνελήφθησαν τέσσερις έγκλειστοι

14:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Θρήνος στην Καβάλα: Νεκρός σε σφοδρό τροχαίο ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής Τάσος Νικόπουλος

13:56ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Νεκρός 85χρονος λουόμενος στην Επανομή

13:55ΕΛΛΑΔΑ

Στην κυκλοφορία η παράκαμψη του Αγίου Νικολάου στον οδικό άξονα Βόνιτσα – Λευκάδα

13:54ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμοί Ερέτριας-Αμαρύνθου: Η ανάλυση του Γεράσιμου Παπαδόπουλου

13:48ΕΛΛΑΔΑ

Η Τεχνητή Νοημοσύνη «ζωντάνεψε» το μπρούντζινο άλογο της Λάρισας

13:41ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση CNN: «Αργή ήττα για την Ουκρανία» η σύνοδος Τραμπ-Πούτιν στην Αλάσκα

13:34ΕΛΛΑΔΑ

Ισραηλινό ΥΠΕΞ: Προσοχή για όσους βρίσκονται στην Ελλάδα - Τι πρέπει να αποφύγουν

13:31ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Χρυσά ελληνικά κουπιά στο Παγκόσμιο Νεανίδων: Πρωτιές για Λυκομήτρου και Μουρατίδου-Διαβάτη

13:25ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονιστικές εικόνες: Χελώνα καρέτα καρέτα γέννησε ενώ μπροστά της καιγόταν η Κερατέα - Δείτε φωτογραφίες

13:25LIFESTYLE

«Αν σταματήσω, θα πεθάνω»: Ο Αντόνιο Μπαντέρας στα 65 του, ξεκινά... από την αρχή

13:12ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός το φθινόπωρο - Εκτίμηση 8 διαφορετικών μοντέλων

13:12ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: «Στην pole position για την υπογραφή του Καλάμπρια»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:49ΚΟΣΜΟΣ

Οι Τούρκοι ανακαλύπτουν τις... ελληνικές ρίζες τους - Η νέα τάση στο TikTok με τα τεστ DNA

14:26ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτη ανακάλυψη στην Αίγυπτο: Εντοπίστηκε τάφος Φαραώ μετά από 3.500 χρόνια

14:17ΚΟΣΜΟΣ

Μεγάλη φωτιά σε χωριά της ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία - Δείτε βίντεο

09:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έρχεται το κόμμα Τσίπρα: Πότε κάνει πρεμιέρα - Τι θα ισχύσει για το όνομα - Το χρονοδιάγραμμα

10:12ΕΛΛΑΔΑ

Οι συνοικίες της Αθήνας και η προέλευση των ονομάτων τους

11:25ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Ένας νεκρός και άλλοι εννέα στο νοσοκομείο από «μολυσμένο» μπρόκολο

13:12ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός το φθινόπωρο - Εκτίμηση 8 διαφορετικών μοντέλων

07:38ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Άνδρας νοσηλεύεται με ψύχωση αφού αντικατέστησε το αλάτι κατόπιν συμβουλής του ChatGPT

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

12:27ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Συγκινεί η κόρη του Τάσου Ισαάκ - «Δεν δεχόμαστε να μιλούν για θυσία αυτοί που δεν κούνησαν το δακτυλάκι τους»

07:46ΕΛΛΑΔΑ

Τι σημαίνει τελικά η ευχή «Καλή Παναγιά» - Είναι σωστό ή λάθος;

02:55ΚΟΣΜΟΣ

Ξύπνησε από το κώμα την ώρα που πήγαν να δώσουν τα όργανά της - Πίεζαν για να συνεχίσουν

13:25ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονιστικές εικόνες: Χελώνα καρέτα καρέτα γέννησε ενώ μπροστά της καιγόταν η Κερατέα - Δείτε φωτογραφίες

05:14ΚΟΣΜΟΣ

Ρομπότ αποκάλυψε το μυστικό 4.500 ετών της Μεγάλης Πυραμίδας της Γκίζας

12:12ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο λιμάνι του Πειραιά: Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε άνδρας

12:52LIFESTYLE

Έμα Τόμσον: «Ο Ντόναλντ Τραμπ μου είχε προτείνει ραντεβού - Αν δεχόμουν ίσως είχα αλλάξει την πορεία της αμερικανικής ιστορίας»

10:24ΕΘΝΙΚΑ

Το τραβάνε οι Τούρκοι με την μειονότητα στη Θράκη: «Η Ελλάδα έκλεισε τρία ακόμη τουρκικά σχολεία»

13:54ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμοί Ερέτριας-Αμαρύνθου: Η ανάλυση του Γεράσιμου Παπαδόπουλου

13:31ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Χρυσά ελληνικά κουπιά στο Παγκόσμιο Νεανίδων: Πρωτιές για Λυκομήτρου και Μουρατίδου-Διαβάτη

09:28ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Πειραματόζωο»: Η πιο πολυσυζητημένη ελληνική ταινία που δεν προβλήθηκε ποτέ και πουθενά!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ