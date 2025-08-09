Θεσσαλονίκη: Κοκαΐνη, ηρωίνη και δίκαννο σε σπίτι 49χρονου - Συνελήφθη ο δράστης

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκηδόνος, με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, συνέλαβαν στο πλαίσιο αξιοποίησης πληροφοριών, 49χρονο Έλληνα, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση του Νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών και παράβαση του Νόμου περί όπλων.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε, παρουσία δικαστικού λειτουργού, χθες το μεσημέρι σε οικία του ανωτέρω σε περιοχή του Δήμου Χαλκηδόνος, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• 2 αυτοσχέδιες συσκευασίες που περιείχαν κοκαΐνη, συνολικού βάρους 9,2 γραμμαρίων,

• 1 αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία, που περιείχε ηρωίνη, συνολικού βάρους 12,13 γραμμαρίων,

• 1 ζυγαριά ακριβείας,

• το χρηματικό ποσό των 750 ευρώ και

• δίκαννο κυνηγετικό όπλο, το οποίο ανήκε σε έτερο άτομο και για το οποίο είχε δηλωθεί απώλεια τον Απρίλιο του 2024.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Διαβάστε επίσης