Τρόμος σε club στο κέντρο της Αθήνας: 19χρονη καταγγέλλει απόπειρα βιασμού - Σοκάρει η κατάθεσή της

Αδιανόητα τα όσα καταγγέλλει η νεαρή με χυδαίο υβρεολόγιο από μια παρέα ανδρών

Newsbomb

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
7'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σοκ προκαλεί η καταγγελία μιας νεαρής γυναίκας η οποία φέρεται να έπεσε θύμα απόπειρας βιασμού μέσα σε κεντρικό club της Αθήνας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της «Espresso», μια 19χρονη αισθητικός με μηνυτήρια αναφορά που κατέθεσε στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Αθηνών [ΑΒΜ 41…] καταγγέλλει πως έπεσε θύμα απόπειρας βιασμού μέσα στις τουαλέτες πασίγνωστου night club της νεολαίας της κοσμικής Αθήνας, στο κέντρο της πρωτεύουσας!

Η «Espresso» φέρνει στο φως όλο το περιεχόμενο αυτής της ανατριχιαστικής καταγγελίας της Α.Τ. και πώς οι καταγγελλόμενοι πέρασαν στη «VIP» ζώνη, ακολουθώντας την κοπέλα μέχρι τις τουαλέτες του πιο «in» κλαμπ στο κέντρο της Αθήνας, όπου θα περίμενε κανείς η ασφάλεια των πελατών να είναι το Α και το Ω. Μάλιστα, ο ένας εξ αυτών (34χρονος ιδιωτικός υπάλληλος) στον προθάλαμο της τουαλέτας φέρεται ότι θώπευσε αρχικά στα οπίσθια τη 19χρονη, παρουσία φίλου του, αστυνομικού, που, όπως καταγγέλλει η ίδια, «το επικροτούσε και έδειχνε να το διασκεδάζει».

Η μήνυση για απόπειρα βιασμού και προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας κατατέθηκε στην Εισαγγελία την 1η Ιουλίου 2025 και περιγράφονται αναλυτικά όλα όσα έγιναν στις 21/6/2025, στις 05.10 τα ξημερώματα.

«Ημουν σε τραπέζι VIP μαζί με το αγόρι μου, Μ.Α., 22 ετών, και παρουσία του κοινού τους φίλου Κ.Σ. Περνούσαμε όμορφα χορεύοντας όλοι μαζί, έχοντας καταναλώσει μικρή ποσότητα αλκοόλ. Περί τις 5 τα ξημερώματα κατευθύνθηκα μόνη μου προς την τουαλέτα [προθάλαμο] και αισθάνθηκα ξαφνικά κάποιον να με τραβάει από το αριστερό μου μπράτσο, με αποτέλεσμα να γυρίσω να δω τι συμβαίνει. Τότε αντιλήφθηκα πλησίον μου έναν άντρα με μαύρη μπλούζα, ύψος 1.75 με 1.80, ηλικίας 28 με 30 ετών, μελαχρινό με μουστάκι, έχοντας ένα χαρακτηριστικό τατουάζ στον αυχένα του, τύπου barcode. Aκριβώς δίπλα του στεκόταν ένας μελαχρινός άντρας, προφανώς φίλος του, λίγο πιο ψηλός, με κοντό κούρεμα, ηλικίας 28 με 30, ο οποίος γέλαγε και τον ενθάρρυνε. […] Σε κάθε περίπτωση, αμφότεροι μου ήταν παντελώς άγνωστοι. Μόλις γύρισα να δω τι συμβαίνει, ο άγνωστος άνδρας που με σταμάτησε βιαίως φαινόταν εμφανώς μεθυσμένος, σε κακή κατάσταση, μύριζε έντονα αλκοόλ και μου είπε ”γιατί δεν μας μιλάς, κ@βλάκι μου; Ελα δω, στην παρέα μας, να μας πεις το ονοματάκι σου”. Εγώ σάστισα, δεν είπα το παραμικρό και απλά προσπάθησα να πάω προς την τουαλέτα. Ωστόσο, ο ίδιος με ακολουθούσε από πίσω, προσπαθώντας να με πιάσει από τον ώμο, αγγίζοντάς με ταυτόχρονα στα οπίσθια, και απευθυνόμενός μου με χυδαίες φράσεις μού είπε: ”Τι τσ@μπουκόχειλα είναι αυτά, πάμε να σου γ@@σω το κ@@λαράκι σου, θα σ’ αρέσει”. Προσπάθησε ταυτόχρονα να μπει μαζί μου στην τουαλέτα, αλλά εγώ, φωνάζοντας, κατάφερα να τον απωθήσω και να μπω στην τουαλέτα, κλείνοντας πίσω μου την πόρτα. Αισθάνθηκα τρομοκρατημένη, δεν μπορούσα να αναπνεύσω και έτρεμα. Για καλή μου τύχη είχα το κινητό μαζί μου και προσπάθησα να επικοινωνήσω με τον σύντροφό μου, ώστε να με βοηθήσει να βγω από την τουαλέτα με ασφάλεια και να με ηρεμήσει. Του έστειλα μηνύματα, καθώς δεν μπορούσα να μιλήσω απ’ την ταραχή μου και το μεγάλο σοκ που είχα υποστεί. Αυτός, από το περιεχόμενο των μηνυμάτων, κατάλαβε πως κάτι συμβαίνει και με κάλεσε στο τηλέφωνο. Πράγματι, ο σύντροφός μου προσέτρεξε προς βοήθεια και με συνόδεψε στο τραπέζι, λέγοντάς τους ότι ”η κοπέλα συνοδεύεται”. Οι άγνωστοι άντρες όμως μας ακολουθούσαν μέχρι το τραπέζι και συνέχισαν να μου κάνουν χειρονομίες. Αμέσως ειδοποιήσαμε τους υπεύθυνους του μαγαζιού, ενημερώνοντάς τους για την ανάρμοστη συμπεριφορά, και παρακαλέσαμε τον υπεύθυνο να τους απομακρύνει ώστε να αποχωρήσουμε με ασφάλεια, ενώ παράλληλα πληρώναμε και τον λογαριασμό μας. Ο υπεύθυνος του μαγαζιού, αφού συνομίλησε για λίγο μαζί τους, επέστρεψε και μας είπε πως δεν μπορεί να τους απομακρύνει και θα ήταν προτιμότερο να φύγουμε εμείς, χωρίς να μας δίνει περισσότερες εξηγήσεις, γεγονός το οποίο μας προβλημάτισε έντονα για τις σχέσεις που υφίστανται μεταξύ τους.

Κατά την αποχώρησή μας, αμφότεροι οι άγνωστοι άντρες μάς πλησίασαν εκ νέου και ο πρώτος εξ αυτών μας είπε μεταξύ άλλων ”δεν θα πάτε πουθενά – πρώτα θα μας κεράσετε ένα ποτό”, ενώ στη συνέχεια μου είπε ”ομορφούλα τσ@@μπουκλού, τι τον θες τον κ@λοαλβανό;”, επιχειρώντας να με ξαναακουμπήσει. Αλλά τότε ο σύντροφός μου τον απέτρεψε, με αποτέλεσμα αυτοί να επιχειρήσουν να τον χτυπήσουν ταυτόχρονα με γροθιές από κοινού στο πρόσωπο ενώπιον όλων των θαμώνων του καταστήματος. Ο σύντροφός μου όμως αμύνθηκε, και έτσι μπορέσαμε και φύγαμε πανικόβλητοι» καταλήγει στην έγκλησή της προς την Εισαγγελία Αθηνών η 19χρονη αισθητικός.

1755703022556-654966614-clipboard08-20-202501.jpg

Τι ισχυρίζονται οι κατηγορούμενοι

Το ίδιο ξημέρωμα του επεισοδίου κινητοποιήθηκε η Αμεση Δράση, και η υπόθεση στην πορεία ανατέθηκε στο Τμήμα Εκβιαστών, αφού ο 30χρονος αστυνομικός και ο 34χρονος φίλος του εμφάνισαν τελείως διαφορετική εικόνα για το ξυλοφόρτωμά τους απ’ τον σύντροφο της 19χρονης και σεσημασμένο Αλβανό πυγμάχο – εκδοχή που όλως περιέργως υιοθέτησε η Αστυνομία στη δικογραφία που συνέταξε, στην οποία δεν γίνεται κανένας απολύτως λόγος για απόπειρα βιασμού. Στο διαβιβαστικό βγάζουν παντελώς «λάδι» τον 30χρονο αστυνομικό και τον 34χρονο φίλο του, αφού αναφέρουν τα εξής: «Ο αστυνομικός [εκτός υπηρεσίας] και ο ιδιώτης φίλος του, 34 ετών, βρίσκονταν ως θαμώνες στο πάσο δίπλα απ’ το τραπέζι στον prive χώρο που βρισκόταν η παρέα της κοπέλας με τους τέσσερις άντρες, μεταξύ αυτών και ο πυγμάχος. Αρχικά, ήρθαν σε αντιπαράθεση λεκτική με αφορμή την προτροπή του 34χρονου ιδιώτη προς την παρέα της κοπέλας στο πλαίσιο της κοινωνικής συναναστροφής… Ο 34χρονος υπάλληλος της μεταφορικής εταιρίας επιχείρησε να κεράσει ποτό έναν άντρα από την παρέα του πυγμάχου, αλλά ο τελευταίος δυσανασχέτησε και του ζήτησε να αποχωρήσει από το κατάστημα. Τότε όμως παρενέβη ο αστυνομικός φίλος του, προκειμένου να ηρεμήσει την κατάσταση. Ξαφνικά, όμως, και χωρίς πρόκληση και αιφνιδιαστικά, ο πυγμάχος γρονθοκόπησε αρχικά τον αστυνομικό και έπειτα τον 34χρονο φίλο του, τραυματίζοντάς τους στο πρόσωπο. Ο αστυνομικός έπεσε αιμόφυρτος και αναίσθητος στο δάπεδο για αρκετά λεπτά, μέχρι να συνέλθει και να παραληφθούν και οι δυο μαζί για τα νοσοκομεία».

Στη δικογραφία, πάντως, σημειώνεται πως ο Αλβανός «νωρίτερα την ίδια ημέρα είχε δημιουργήσει και άλλη ένταση με άλλους θαμώνες, η οποία όμως δεν κλιμακώθηκε λόγω της εμπειρίας του μετρ να διευθετεί τέτοια επεισόδια». Η τελευταία πράξη αυτής της σύνθετης υπόθεσης γράφτηκε το βράδυ της 14ης Ιουλίου, όταν εντοπίστηκε από άντρες του Τμήματος Εκβιαστών ο Αλβανός πυγμάχος να κινείται πεζός στον Νέο Κόσμο και συνελήφθη ύστερα από περιπετειώδη ανθρωποκυνηγητό και προβάλλοντας με «λακτίσματα σοβαρή αντίσταση». Στην οικία του όμως, επί της οδού Μίνωος, βρέθηκαν πλήθος αναβολικών ουσιών, αλλά και κοκαΐνη βάρους 46 γραμμαρίων μέσα σε γυάλινο βάζο, όπως και τρεις νάιλον συσκευασίες που περιείχαν κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη συνολικού βάρους 7 γραμμαρίων, ζυγαριά ακριβείας και μεταλλική κουτάλα με υπολείμματα κοκαΐνης. Να σημειωθεί ότι στις 4/9/2024 ο σεσημασμένος Αλβανός είχε συλληφθεί στο Χαϊδάρι, καθώς είχε προκαλέσει σωματικές βλάβες σε δύο αλλοδαπούς μέσα στο Νοσοκομείο «Αττικόν».

