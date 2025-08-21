Άγιος Δημήτριος: Αυτός είναι ο 17χρονος που συνελήφθη για αρπαγής αλυσίδας από γυναίκα

Ο 17χρονος επιχείρησε να διαρρήξει οικία στον Άλιμο λίγο πριν την επίθεση σε γυναίκα στον Άγιο Δημήτριο

Γνώριμος των Αρχών φαίνεται να είναι ο 17χρονος ο οποίος ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου άρπαξε αλυσίδα από γυναίκα στον Άγιο Δημήτριο και συνελήφθη.

Ο 17χρονος επιτέθηκε στη γυναίκα και της άρπαξε από τον λαιμό την αλυσίδα που φορούσε ενώ πολίτης, ο οποίος βρισκόταν στο σημείο, κυνήγησε τον δράστη και ειδοποίησε τους αστυνομικούς για να τον συλλάβουν.

Ο 17χρονος, όπως μπορείτε να δείτε από το βίντεο ντοκουμέντο του Newsbomb.gr, λίγο πριν την επίθεση στη γυναίκα είχε προσπαθήσει να διαρρήξει ένα σπίτι στον Άλιμο. Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ πρόκειται για τη δεύτερη φορά που εισέβαλε στο συγκεκριμένο σπίτι, καθώς στο παρελθόν είχε μπει με συνεργό του και είχε κλέψει κοσμήματα αξίας 7.300 ευρώ.

Ο συλληφθείς με τη σε βάρος του δικογραφία, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.