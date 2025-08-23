Κολωνός: Πεζή καταδίωξη και σύλληψη διαρρήκτη - Τον έπιασαν την ώρα που εισέβαλε σε σπίτι

Κατά τη στιγμή της σύλληψης, ο δράστης αντιστάθηκε σθεναρά στους αστυνομικούς, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να διαφύγει

Κατερίνα Ρίστα

Σκηνές αστυνομικής ταινίας εκτυλίχθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στην περιοχή του Κολωνού, όταν πλήρωμα περιπολικού έλαβε σήμα και έσπευσε στην οδό Επικελευστή Αποστόλου όπου βρίσκεται μια μονοκατοικία.

Κατά την άφιξη των αστυνομικών, εντοπίστηκε άνδρας να βγαίνει από το σπίτι. Στη θέα του περιπολικού, ο ύποπτος πέταξε μια τσάντα στο πεζοδρόμιο και τράπηκε σε φυγή, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει πεζή καταδίωξη μέσα από τα στενά της περιοχής.

Το δρομολόγιο της κινηματογραφικής καταδίωξης πέρασε από τις οδούς Ασπρογέρακα – Βοσπόρου – Κωνσταντινουπόλεως – Σεπολίων με κατεύθυνση προς Άγιο Παντελεήμονα, όπου ο δράστης πέρασε και τις γραμμές του τρένου για να αποφύγει τη σύλληψη.

Τελικά, η επαφή χάθηκε προσωρινά στην οδό Ευαλκίδου. Ωστόσο, μετά από αναζητήσεις, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 32χρονος , αφγανικής καταγωγής, κρυμμένο πίσω από σταθμευμένο Ι.Χ. στην οδό Ευαλκίδου όπου και συνελήφθη.

Η τσάντα που είχε εγκαταλείψει περιείχε χαλκοσωλήνες, καλώδια, πλήθος διαρρηκτικών εργαλείων και κλειδιά – πασπαρτού, αποκαλύπτοντας την πρόθεσή του να διαρρήξει την κατοικία.

