Αποκλειστικό Newsbomb: Βίαιη επίθεση με σφυρί και ξύλο στο Φάληρο... για ένα κινητό

Σοβαρό περιστατικό ληστείας σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στην οδό Θησέως στο Φάληρο, όταν δύο άγνωστοι δράστες επιτέθηκαν με σφυρί και ξύλο σε έναν άνδρα τραυματίζοντάς τον στα πλευρά.

Το θύμα, 56 ετών, δέχθηκε την απρόκλητη επίθεση από τους δύο αγνώστους, οι οποίοι, αφού τον χτύπησαν, του αφαίρεσαν ένα κινητό τηλέφωνο. Στη συνέχεια διέφυγαν πεζή προς άγνωστη κατεύθυνση, αφήνοντας τον τραυματισμένο άνδρα στο σημείο.

Ο παθών μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Η Αστυνομία διεξάγει έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών, ενώ οι αρχές εξετάζουν μαρτυρίες κατοίκων και υλικό από κάμερες ασφαλείας.