Σύλληψη δύο ατόμων για διακίνηση ναρκωτικών και οπλοκατοχή στην Αττική

Δύο άτομα, ένας 42χρονος και ένας 33χρονος αλλοδαπός, συνελήφθησαν στις 24 και 25 Αυγούστου 2025 σε περιοχές της Αττικής από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, κατηγορούμενοι για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων.

Η δράση τους αποκαλύφθηκε μετά από αξιοποίηση πληροφοριών, διασταυρώσεις στοιχείων και δημιουργία προφίλ (profiling), που οδήγησαν στον εντοπισμό τους.

Ο 33χρονος εντοπίστηκε κοντά σε σταθμό υπεραστικών λεωφορείων και συνελήφθη, καθώς κατείχε με σκοπό τη διακίνηση τρεις αυτοσχέδιες συσκευασίες κοκαΐνης συνολικού βάρους 152 γραμμαρίων για λογαριασμό του 42χρονου.

Στη συνέχεια, ο 42χρονος συνελήφθη σε οικία όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τρεις αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες με κοκαΐνη βάρους 1,1 γραμμαρίων, καθώς και ένα πιστόλι με γεμιστήρα και φυσίγγιο.

Συνολικά, από τις έρευνες κατασχέθηκαν:

153,1 γραμμάρια κοκαΐνης

245 ευρώ

πιστόλι με γεμιστήρα και φυσίγγιο

ηλεκτρική συσκευή κένωσης

7 επιτοίχιες κάμερες καταγραφής

2 ηλιακά πάνελ φόρτισης

καταγραφικό σύστημα

πλήθος νάιλον συσκευασιών

3 συσκευές κινητής τηλεφωνίας

Σημειώνεται ότι οι δύο κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει ξανά τις Αρχές για παρόμοια και άλλα αδικήματα. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Διαβάστε επίσης