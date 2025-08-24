Ηράκλειο: Τρεις συλλήψεις για όπλα - Εντοπίστηκαν αρχαία νομίσματα και ξιφολόγχη

Τρεις ημεδαποί συνελήφθησαν στο Ηράκλειο για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί Όπλων.

Από τους αστυνομικούς κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, όπλα, φυσίγγια και ξιφολόγχη.

Η σύλληψη έγινε χθες σε περιοχή του Δήμου Φαιστού Ηρακλείου από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μεσσαράς και πρόκειται για τρεις άνδρες ηλικίας 28, 31 και 58 ετών.

Οι αστυνομικοί πραγματοποιήθηκαν έρευνες στις οικίες των ημεδαπών κατά την διάρκεια των οποίων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά: «Πέντε κυνηγετικά όπλα για τα οποία δεν τηρούνταν οι όροι ασφαλούς φύλαξης, αεροβόλο όπλο, 39 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων, ξιφολόγχη, αρχαία νομίσματα και 2 μαχαίρια». Η προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού.

