Ηράκλειο: Συνελήφθη 26χρονος κατηγορούμενος για οκτώ διακεκριμένες κλοπές

Η προανάκριση συνεχίζεται από το Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου

Newsbomb

Ηράκλειο: Συνελήφθη 26χρονος κατηγορούμενος για οκτώ διακεκριμένες κλοπές
Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Συνελήφθη ένας 26χρονος στην Κρήτη, ο οποίος κατηγορείται για οκτώ διακεκριμένες κλοπές στο Ηράκλειο.

Από την έρευνα και την προανάκριση και την κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων προέκυψε ότι ο 26χρονος από 23/7 μέχρι και 22/8 είχε διαπράξει 8 κλοπές από ξενοδοχεία και υπαίθριους κοινόχρηστους χώρους σε περιοχές των Δήμων Μαλεβιζίου και Ηρακλείου.

Συγκεκριμένα αφαίρεσε δύο ηλεκτρικά ποδήλατα, δύο ηλεκτρικά πατίνια, ένα φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή (laptop), tablet, κινητό τηλέφωνο και διάφορα προσωπικά έγγραφα και αντικείμενα, η αξία των οποίων ανέρχεται στο χρηματικό ποσό των 3.000 ευρώ περίπου, ενώ με αφαιρεθείσα τραπεζική κάρτα πραγματοποίησε ηλεκτρονικές συναλλαγές.

Στις 22 Αυγούστου οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση από αστυνομικούς της ανωτέρω υπηρεσίας κατά τη διάρκεια της οποίας εντοπίστηκε ο 26χρονος να κινείται με ένα εκ των αφαιρεθέντων ηλεκτρικών πατινιών και αφού ακινητοποιήθηκε, συνελήφθη. Το ηλεκτρικό πατίνι αποδόθηκε στον ιδιοκτήτη τους.

Η προανάκριση συνεχίζεται από το Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
05:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΦΚΑ: Αναδρομικά σε 47.055 συνταξιούχους στις 25 Αυγούστου - Ποιοι οι δικαιούχοι

04:35ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Πρώην στρατιωτικός από τη Γκάμπια καταδικάστηκε σε 67 χρόνια φυλάκισης για βασανιστήρια - Φρικιαστικές οι λεπτομέρειες

04:10ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Συνελήφθη 26χρονος κατηγορούμενος για οκτώ διακεκριμένες κλοπές

03:45ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Συνελήφθη 52χρονη που προσποιούνταν ότι ήταν καλόγρια και πωλούσε θρησκευτικά είδη

03:20ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία κατέρριψε drone που κατευθυνόταν στην Μόσχα - Έκλεισαν αεροδρόμια για λόγους ασφαλείας

02:55ΚΟΣΜΟΣ

Αυτές είναι οι νέες λέξεις στο λεξικό του Cambridge – Από το skibidi στο… delulu

02:30ΚΟΣΜΟΣ

Ένας Έλληνας στο πλευρό του Τραμπ: Βοηθός υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας o Άρης Κουρκουμέλης

02:05ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Αστυνομικοί «συνέλαβαν» γάιδαρο που έκανε βόλτες στην Εθνική – Δείτε βίντεο

01:40ΕΛΛΑΔΑ

Θανατηφόρο τροχαίο στην Αταλάντη: Στο προσκήνιο η παραβίαση του STOP και του ερυθρού σηματοδότη

01:15ΕΛΛΑΔΑ

Επιστήμονες και ερευνητές από 15 χώρες συζητούν στο ΑΠΘ για κρίσιμα κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα

01:06ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βαρύ πένθος για τον Ντέμη Νικολαϊδη: «Έφυγε» η Αλεξάνδρα Νικολαϊδου, σύντροφος του παλαίμαχου άσου

00:50ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Έρχεται νέο μάθημα από Σεπτέμβριο για τους μαθητές της Γ' και Δ' Δημοτικού

00:25ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε λήγει η προθεσμία για την έκδοσή τους - Πόσο κοστίζουν

00:14ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League Βαθμολογία: Ίδιο σκορ και οι πρώτοι τρεις βαθμοί για Ολυμπιακό, Άρη, Ατρόμητο

00:01ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναιτωλικός – Ατρόμητος 0-2: Καλύτεροι και νικητές οι Περιστεριώτες

00:00ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Πότε θα χτυπήσει το πρώτο κουδούνι

23:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σκέρτσος για ΣΥΡΙΖΑ: «Όταν αντιπολιτεύονται ακόμη και το ηλιοβασίλεμα, τερματίζουν την πολιτική τοξικότητα»

23:50ΚΟΣΜΟΣ

Κιργιστάν: Παγιδευμένη ορειβάτης επί 10 ημέρες σε υψόμετρο 6.700 μέτρων - Σκοτώθηκε διασώστης

23:45ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Πέρασε τα ιατρικά και ανακοινώνεται ο Ρενάτο Σάντσες

23:42LIFESTYLE

Δανάη Μπάρκα: Ποζάρει στο Instagram με ολόσωμο μαγιό στη Σύρο – Δείτε εικόνες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
01:06ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βαρύ πένθος για τον Ντέμη Νικολαϊδη: «Έφυγε» η Αλεξάνδρα Νικολαϊδου, σύντροφος του παλαίμαχου άσου

23:11ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος - Ξεσπά η κόρη του θύτη και του θύματος: «Για μένα πέθανε και αυτός. Θα πάρω εκδίκηση για ό,τι έκανε στη μάνα μου»

22:50ΕΛΛΑΔΑ

Παξοί: Το τραγικό παιχνίδι της μοίρας – H 4χρονη Αμέλια θα γιόρταζε τα γενέθλιά της σε τρεις μέρες – «Είμαι έτοιμη να πεθάνω», λέει η γιαγιά της

04:35ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Πρώην στρατιωτικός από τη Γκάμπια καταδικάστηκε σε 67 χρόνια φυλάκισης για βασανιστήρια - Φρικιαστικές οι λεπτομέρειες

21:02ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αταλάντη με τον θάνατο 32χρονης μάνας - Συγκλονίζει ο σύζυγός της, «μου κόπηκαν τα γόνατα»

11:27LIFESTYLE

Ντέμης Νικολαΐδης: Ξανά πατέρας - Έγκυος η 39χρονη σύντροφός του, Αλεξάνδρα Νικολαΐδου

12:28ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ντέμης Νικολαΐδης: Σε νέα έξοδο με τη σύντροφό του, Αλεξάνδρα Νικολαΐδου

02:05ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Αστυνομικοί «συνέλαβαν» γάιδαρο που έκανε βόλτες στην Εθνική – Δείτε βίντεο

23:50ΚΟΣΜΟΣ

Κιργιστάν: Παγιδευμένη ορειβάτης επί 10 ημέρες σε υψόμετρο 6.700 μέτρων - Σκοτώθηκε διασώστης

19:52LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Το νέο μήνυμα μέσα από το σπίτι του – Σκουπίζει ξυπόλυτος με τα εσώρουχα

07:24LIFESTYLE

Ο απίστευτος λόγος που σταμάτησε το «10 λεπτά κήρυγμα» παρά την τεράστια επιτυχία

12:39ΥΓΕΙΑ

Κορονοϊός: Δυσάρεστα νέα 5 χρόνια μετά την πανδημία - «Χτυπάει» τους άνδρες στην ευαίσθητη περιοχή

23:00ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Μαζικές διαδηλώσεις κατά της φιλοξενίας αιτούντων άσυλο σε ξενοδοχεία - Πραγματοποιήθηκαν και αντιδιαδηλώσεις - Δείτε φωτογραφίες

12:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βγήκαν τα Καλογερομερομήνια - Πολύ δυσάρεστα νέα για τον χειμώνα

09:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 250 ευρώ: Αδιαπραγμάτευτο το ποσό - Πιθανό «άνοιγμα» των δικαιούχων

11:09ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ειρήνη Μουρτζούκου: Το βράδυ που σκότωσε την κόρη της - Σοκάρει η κατάθεση της νοσοκόμας

17:19ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βόλος: Ο δολοφόνος επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος - Κρυβόταν σε οικόπεδο κοντά στο σπίτι - «Τη σκότωσα γιατί με απατούσε»

19:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βίντεο-ντοκουμέντο από τη σύλληψη του συζυγοκτόνου - «Δεν μετανιώνω για τίποτα» είπε προκλητικά στους αστυνομικούς

08:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναδρομικά: Ποιοι θα δουν χρήματα στα ΑΤΜ τη Δευτέρα - Αναλυτικοί πίνακες

22:42ΚΟΣΜΟΣ

Ο εγκέφαλος μετά θάνατον: Τι κάνει ο νους τα τελευταία 30 δευτερόλεπτα της ζωής;

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ