Ηράκλειο: Συνεργάτες σε καντίνα οι δύο σοβαρά εγκαυματίες από τη φωτιά σε γήπεδο στην Αμμουδάρα
Ο άνδρας, γνωστός στον χώρο του αθλητισμού και η γυναίκα νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, μετά την πυρκαγιά στο γήπεδο του ΕΓΟΗ, στο Ηράκλειο
Σοβαρά τραυματίες παραμένουν ο 40χρονος και η 36χρονη συνεργάτιδά του από τη φωτιά στα αποδυτήρια του γηπέδου του Εθνικού Γυμναστικού Ομίλου Ηρακλείου, στην Αμμουδάρα.
Ο άνδρας, γνωστός στον χώρο του αθλητισμού και η γυναίκα νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, ενώ τα αίτια της τραγωδίας παραμένουν υπό διερεύνηση
Ο Νίκος, ο 40χρονος εγκαυματίας, είναι γνωστό πρόσωπο στον χώρο του αθλητισμού, γεγονός που έχει προκαλέσει ακόμη μεγαλύτερη αίσθηση στην τοπική κοινωνία, όπως μεταδίδει το neakriti.gr.
Η 36χρονη Μαρία μεταφέρθηκε με αεροδιακομιδή στο Λάτσειο Κέντρο Εγκαυμάτων του Θριάσιου Νοσοκομείου, όπου νοσηλεύεται με εκτεταμένα εγκαύματα.
Η μεταφορά της πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (23/08), ώστε να λάβει εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα.
Σε πολύ κρίσιμη κατάσταση παραμένει και ο 40χρονος τραυματίας, που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι η κατάσταση της υγείας του είναι σοβαρότερη. Αμφότεροι πρόκειται να μεταφερθούν άμεσα σε ειδική μονάδα εγκαυμάτων.