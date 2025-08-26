Καισαριανή: Εντοπίστηκε ολόκληρο οπλοστάσιο σε κάδο απορριμμάτων

Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στην Καισαριανή, όταν σε κάδο απορριμμάτων στην οδό Ρήγα Φεραίου εντοπίστηκε μεγάλος αριθμός οπλισμού και εκρηκτικών μηχανισμών.

Η ανακάλυψη έγινε το πρωί της Τρίτης από περαστικό, ο οποίος αμέσως ενημέρωσε τις Αρχές. Στο σημείο έσπευσαν κλιμάκια της Αστυνομίας, ενώ κλήθηκε και η Υπηρεσία Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, όπως και ο στρατός και συγκεκριμένα το ΤΕΝΞ, για την ασφαλή περισυλλογή των ευρημάτων.

Σύμφωνα με την επίσημη καταγραφή, μέσα στον κάδο βρέθηκαν:

Δύο μοχλοί απελευθέρωσης χειροβομβίδων τύπου Arges, οξειδωμένοι

Μία εκρηκτική χειροβομβίδα αμυντικού τύπου με τον πυροδοτικό της μηχανισμό

Δέκα κεφαλές από βλήματα όλμου, επίσης οξειδωμένες

Διάφορα τμήματα από όλμους και φυσίγγια διαφορετικών διαμετρημάτων

Ένα αποσυναρμολογημένο όπλο χειρός 22mm

Κορμοί και κλείστρα από όπλα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, ανάμεσά τους και τμήματα από πολυβόλο και υποπολυβόλο τύπου Thompson

Τρεις κορμοί από περίστροφα, δύο σιδερογροθιές, χειροπέδες και δύο πτυσσόμενα γκλοπ

Διάφορα εξαρτήματα όπλων και φυσιγγιοθήκες

Δεκατέσσερις χριστιανικές εικόνες άγνωστης αξίας

Τα ευρήματα έχουν μεταφερθεί σε ασφαλή χώρο, ενώ διενεργείται ενδελεχής έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί η προέλευσή τους.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει ανησυχία καθώς ο εντοπισμός τόσο μεγάλου όγκου στρατιωτικού υλικού σε κατοικημένη περιοχή δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα για τις συνθήκες και τα κίνητρα πίσω από την απόρριψή του.

Την προανάκριση έχει αναλάβει η ΥΔΕΕΑ, με τις αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.