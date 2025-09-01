Καλλιθέα: Βίντεο ντοκουμέντο με δύο γυναίκες που έκλεψαν κινητά από ψητοπωλείο μέρα-μεσημέρι
Δύο νεαρές γυναίκες μπήκαν σε σουβλατζίδικο και έκλεψαν κινητά - Τι λέει ο ιδιοκτήτης του καταστήματος στο Newsbomb
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Την Πέμπτη 28 Αυγούστου, δύο γυναίκες εισέβαλαν σε ψητοπωλείο στην Καλλιθέα και αφαίρεσαν κινητά τηλέφωνα. Το περιστατικό συνέβη τις πρωινές ώρες, όταν οι δράστιδες πήραν δύο συσκευές.
Όπως καταγράφηκε σε βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας, επρόκειτο για δύο νεαρές γυναίκες που έκλεψαν τα τηλέφωνα μπροστά στον φακό.
Όπως ανέφερε ο ιδιοκτήτης του καταστήματος στο Newsbomb, «οι δράστιδες δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί και βρίσκονται υπό αναζήτηση από τις Αρχές».
Το σχετικό υλικό δημοσιοποίησε ο ιδιοκτήτης του καταστήματος στο TikTok.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:11 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Μεταγραφές: Ο Ολυμπιακός επισημοποίησε την απόκτηση του Γκουστάβο Μάντσα
05:32 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Εορτολόγιο 1η Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
14:36 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Κρήτη: Αυτός είναι ο εγκέφαλος της εγκληματικής οργάνωσης
02:22 ∙ WHAT THE FACT