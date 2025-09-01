Καλλιθέα: Βίντεο ντοκουμέντο με δύο γυναίκες που έκλεψαν κινητά από ψητοπωλείο μέρα-μεσημέρι

Την Πέμπτη 28 Αυγούστου, δύο γυναίκες εισέβαλαν σε ψητοπωλείο στην Καλλιθέα και αφαίρεσαν κινητά τηλέφωνα. Το περιστατικό συνέβη τις πρωινές ώρες, όταν οι δράστιδες πήραν δύο συσκευές.

Όπως καταγράφηκε σε βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας, επρόκειτο για δύο νεαρές γυναίκες που έκλεψαν τα τηλέφωνα μπροστά στον φακό.

Όπως ανέφερε ο ιδιοκτήτης του καταστήματος στο Newsbomb, «οι δράστιδες δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί και βρίσκονται υπό αναζήτηση από τις Αρχές».

Το σχετικό υλικό δημοσιοποίησε ο ιδιοκτήτης του καταστήματος στο TikTok.