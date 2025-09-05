Κολωνός: Εντοπίστηκε χειροβομβίδα δίπλα σε κάδο απορριμμάτων

Χειροβομβίδα εντοπίστηκε δίπλα σε κάδο απορριμμάτων, στην περιοχή του Κολωνού. Άμεσα ο άνδρας που τη βρήκε ειδοποίησε τις αρχές και ο χώρος προσωρινά αποκλείστηκε.

Στο σημείο μετέβη το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (Τ.Ε.Ε.Μ.) της ΕΛΑΣ.

Οι πυροτεχνουργοί περισυνέλλεξαν τη χειροβομβίδα που ήταν εκπαιδευτικού τύπου, μέσα σε κουτί.

Λόγω της διενέργειας ελέγχου, πραγματοποιήθηκαν προσωρινές εκτροπές της κυκλοφορίας οχημάτω.