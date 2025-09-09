Προσαγωγή 5 ατόμων στο αμαξοστάσιο της Γραμμής 1 Κηφισιά–Πειραιάς - Εντοπίστηκαν από drone

Στην προσαγωγή 5 νεαρών ατόμων, που εντοπίστηκαν από drone εντός και εκτός αμαξοστασίου της Γραμμής 1 του Μετρό Κηφισιά - Πειραιάς, λίγο μετά τις 3 το πρωί της Κυριακής 7 Σεπτεμβρίου, προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία.

Το περιστατικό σημειώθηκε, όταν το drone ασφαλείας της ΣΤΑ.ΣΥ εντόπισε ύποπτες κινήσεις στον χώρο του αμαξοστασίου. Ο χειριστής ειδοποίησε αμέσως τον Ελεγκτή Ασφάλειας και την ΕΛ.ΑΣ., η οποία κινητοποιήθηκε με ταχύτητα και προχώρησε στην προσαγωγή των δραστών στο Αστυνομικό Τμήμα Δημοτικού Θεάτρου.

«Η χρήση drones με θερμικές κάμερες και προβολείς ενισχύει από το 2023 την ασφάλεια του δικτύου του Μετρό, σε πλήρη συνεργασία με την ΕΛ.ΑΣ., έχοντας αποτρέψει περισσότερα από 280 περιστατικά. Τα πτητικά μέσα επιτρέπουν συνεχή επιτήρηση, αποτρέπουν βανδαλισμούς και δολιοφθορές, ενώ συνεισφέρουν στην προστασία επιβατών, εργαζομένων και υποδομών» επισημαίνεται σε σχετική ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ.

Παράλληλα, η Γραμμή 1 θωρακίζεται συνολικά με:

την αντικατάσταση 5.600 μέτρων περίφραξης, που ολοκληρώνεται τον Νοέμβριο και

την εκπόνηση μελέτης για την εγκατάσταση καμερών σε όλο το μήκος της γραμμής, ένα έργο καθοριστικό για την πρόληψη παραβατικών ενεργειών.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

