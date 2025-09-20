Καματερό: Χρηματοκιβώτιο εντοπίστηκε δίπλα σε κάδο απορριμμάτων – Το βρήκε υπάλληλος του Δήμου

Υπάλληλος του Δήμου στο Καματερό, ενώ καθάριζε επί της Γρηγορίου Λαμπράκη, είδε ένα ογκώδες γκρι αντικείμενο δίπλα σε κάδο σκουπιδιών, το οποίο του τράβηξε την προσοχή.

Πλησίασε για να δει καλύτερα κι έμεινε άναυδος όταν κατάλαβε ότι πρόκειται για ένα χρηματοκιβώτιο, όπως φαίνεται και στη φωτογραφία – ντοκουμέντο που εξασφάλισε το Newsbomb.

Αμέσως κάλεσε την αστυνομία. Άνδρες της Ασφάλειας έφτασαν στο σημείο και προχώρησαν στην περισυλλογή του χρηματοκιβωτίου μεταφέροντάς το στις εγκαταστάσεις της υπηρεσίας.

Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο το περιεχόμενό του, καθώς οι αστυνομικοί δεν έχουν καταφέρει να το ανοίξουν, ενώ γίνονται έρευνες για τον εντοπισμό του ιδιοκτήτη.

Εξετάζεται το ενδεχόμενο να πρόκειται για προϊόν κλοπής που εγκαταλείφθηκε από τους δράστες. Ωστόσο, οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι δύσκολα κάποιος διαρρήκτης θα εγκατέλειπε σε τόσο εμφανές σημείο ένα χρηματοκιβώτιο.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει δηλωθεί κάποια ανάλογη κλοπή στην περιοχή.