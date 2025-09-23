Σαλαμίνα: Συνελήφθησαν δυο Ρουμάνοι για κατασκοπεία

Δύο άνδρες, ηλικίας 22 52 ετών, συνελήφθησαν στη Σαλαμίνα καθώς κατείχαν φωτογραφίες του Ναυτικού Οχυρού στο κινητό τους τηλέφωνο, σε μια υπόθεση που ερευνάται ως πιθανή κατασκοπεία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος, το απόγευμα της Τετάρτης ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή Σαλαμίνας για ένα επαγγελματικό τουριστικό σκάφος ελληνικής σημαίας που κινούνταν εντός του διαύλου κοντά στον Ναύσταθμο. Το σκάφος ακινητοποιήθηκε από περιπολικό του Πολεμικού Ναυτικού. Κατά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από το πλήρωμα του Λιμενικού, διαπιστώθηκε ότι οι δύο αλλοδαποί επιβαίνοντες είχαν στις συσκευές τους φωτογραφίες του Ναυτικού Οχυρού Σαλαμίνας.

Οι δύο άνδρες μεταφέρθηκαν στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά, όπου συνελήφθησαν για παράβαση του άρθρου 148 του Ποινικού Κώδικα που αφορά την κατασκοπεία. Κατασχέθηκαν τρία κινητά τηλέφωνα καθώς και χρηματικά ποσά ύψους 4.700 ευρώ και 400 δολαρίων. Επιπλέον, το σκάφος οδηγήθηκε στο λιμάνι Παλουκίων Σαλαμίνας για ενδελεχή έλεγχο των ναυτιλιακών του εγγράφων.