Η χαρτογράφηση της τουρκικής μαφίας στην Ελλάδα – Αλλάζουν σπίτι κάθε 10 μέρες

Μετά την εκτέλεση των 6 Toύρκων, μελών της συμμορίας των Daltons, στην Αρτέμιδα το 2023, τα στελέχη του Τμήματος Οργανωμένου Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας έχουν ξεκινήσει επιχείρηση χαρτογράφησης ομάδων που αποτελούνται απο μέλη εγκληματικών οργανώσεων που έχουν μεταφέρει τη δράση τους από την Τουρκία στην Ελλάδα.

Γίνεται λόγος για πάνω απο 300 χαρτογραφήσεις στις εξής περιοχές: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ξάνθη, Κομοτηνή, Σάμο, Ρόδο, Κω και Μυτιλήνη.

Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή, συνελήφθησαν 3 υπήκοοι Τουρκίας, καθώς και ένας Έλληνας, εις βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση των νομοθεσιών για τα ναρκωτικά και τα όπλα.

Όσον αφορά την Αθήνα: Λούτσα, Φάληρο, Νέα Σμύρνη, Εξάρχεια και Κυψέλη είναι οι περιοχές που συνήθως μένουν, επιλέγοντας κυρίως χώρους βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Μάλιστα, οι δράστες –που δραστηριοποιούνται κυρίως στο εμπόριο ναρκωτικών και όπλων– αλλάζουν διαμονή καθε 10 περίπου μέρες προκειμένου να μην εντοπίζονται από τις Αρχές, σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb.

Οπως αναφέρουν αστυνομικές πήγες στο STAR, το τελευταίο διάστημα ολοένα και συχνότερα, έπειτα από ελέγχους, προκύπτουν κατασχέσεις όπλων τουρκικής προέλευσης.

