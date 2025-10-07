Μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI για κύκλωμα εργασιακής εκμετάλλευσης αλλοδαπών

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση «έτρεξε» το πρωί της Τρίτης (07/10) σε όλη την Ελλάδα από το ελληνικό FBI, για την εργασιακή εκμετάλλευση αλλοδαπών.

Μέχρι στιγμής, έχουν πραγματοποιηθεί 170 προσαγωγές και 6 συλλήψεις μελών του κυκλώματος, μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό.

Επιπλέον, οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες σε ακόμη 6 άτομα για άλλα αδικήματα, σύμφωνα με πληροφορίες.

Έφοδοι έχουν πραγματοποιηθεί σε περιοχές της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, της Λάρισας, της Μεσσηνίας, της Ηλείας, της Βοιωτίας και του Άργους.

Από τις Αρχές έχουν κατασχεθεί οχήματα, χρηματικά ποσά, διαβατήρια και ποσότητα ναρκωτικών ουσιών.