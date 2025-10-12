Καταζητούμενος της Interpol από το Τατζικιστάν συνελήφθη στη Ρόδο

Ο αλλοδαπός, ο οποίος διέμενε προσωρινά στη Ρόδο, στερούνταν ταξιδιωτικών εγγράφων και φέρεται να χρησιμοποιούσε ψευδή στοιχεία ταυτότητας. Σε βάρος του εκκρεμούσε διεθνές ένταλμα σύλληψης για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Newsbomb

Καταζητούμενος της Interpol από το Τατζικιστάν συνελήφθη στη Ρόδο
Αρχείου - Eurokinissi
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στη Ρόδο εντοπίστηκε και συνελήφθη την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 2025 ένας 36χρονος υπήκοος Τατζικιστάν, ο οποίος καταζητούνταν διεθνώς για σοβαρή υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου, έπειτα από συνεργασία με την INTERPOL και τις δικαστικές αρχές του Τατζικιστάν.

Ο αλλοδαπός, ο οποίος διέμενε προσωρινά στη Ρόδο, στερούνταν ταξιδιωτικών εγγράφων και φέρεται να χρησιμοποιούσε ψευδή στοιχεία ταυτότητας. Σε βάρος του εκκρεμούσε διεθνές ένταλμα σύλληψης για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, σύμφωνα με τα έγγραφα των αρχών του Τατζικιστάν.

Το διεθνές ένταλμα και οι κατηγορίες

Σύμφωνα με το περιεχόμενο του διεθνούς εντάλματος, που εκδόθηκε στις 1 Δεκεμβρίου 2023 και είναι σε ισχύ χωρίς χρονικό περιορισμό, ο 36χρονος φέρεται να συμμετείχε σε εγκληματική ομάδα διακίνησης ναρκωτικών μαζί με δύο ακόμη πολίτες του Τατζικιστάν. Η υπόθεση αφορά την παράδοση ποσότητας 750 γραμμαρίων χασίς στην πρωτεύουσα Ντουσάνμπε, με σκοπό τη μεταπώλησή της.

Κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης στην Τατζικική πρωτεύουσα, οι συνεργοί του συνελήφθησαν, ωστόσο ο 36χρονος κατάφερε να διαφύγει και έκτοτε καταζητούνταν. Οι αρχές του Τατζικιστάν εξέδωσαν διεθνές ένταλμα σύλληψης με βάση το άρθρο 200 παράγραφος 3 του Ποινικού Κώδικα της χώρας, το οποίο προβλέπει ποινή φυλάκισης έως και δώδεκα ετών για πράξεις διακίνησης ναρκωτικών.

Ο ρόλος της INTERPOL και η σύλληψη στη Ρόδο

Η ταυτοποίηση του φυγά επιτεύχθηκε έπειτα από πληροφορίες που διαβιβάστηκαν μέσω του Τμήματος INTERPOL της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, η Εισαγγελία Εφετών Δωδεκανήσου εξέδωσε την υπ’ αριθμόν Φ.Ε. 5013/2025 εντολή σύλληψης, με σκοπό την εκτέλεση της διεθνούς αναζήτησης.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 36χρονο σε κατοικία στην οδό Εθελοντών Δωδεκανησίων, στη Ρόδο, όπου διέμενε προσωρινά. Κατά τη σύλληψή του δεν προέβαλε αντίσταση, ενώ στη συνέχεια οδηγήθηκε στα κρατητήρια του Αστυνομικού Τμήματος Ρόδου.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε ήδη ενώπιον της Εισαγγελίας Εφετών Δωδεκανήσου, η οποία θα εξετάσει το αίτημα έκδοσής του στις αρχές του Τατζικιστάν. Η διαδικασία θα κινηθεί βάσει των προβλεπόμενων από το ελληνικό και διεθνές δίκαιο κανόνων περί έκδοσης φυγοδίκων.

Παράλληλα, ενημερώθηκε η Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής προκειμένου να ειδοποιηθεί η προξενική αρχή του Τατζικιστάν, καθώς στη Ρόδο δεν υπάρχει αντίστοιχη διπλωματική εκπροσώπηση.
Ως συνήγορος υπεράσπισης του παρίσταται ο κ. Μιχάλης Διάκος.

*Πηγή: dimokratiki.gr

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:38ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Αρχαιολόγοι επανεξετάζουν μούμια ηλικίας 2.300 ετών - Καταστράφηκε τη βικτοριανή εποχή

22:31ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ρεμπρόφ: «Υπάρχει ενδιαφέρον αλλά σέβομαι τη χώρα μου»

22:29ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Καισαριανή: Καρέ καρέ ένοπλη ληστεία σε πρακτορείο τυχερών παιχνιδιών

22:26ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Δανία – Ελλάδα 3-0: Κατάρρευση για την Εθνική, δέχθηκε δύο γκολ σε 1,5 λεπτό - Δείτε τα γκολ

22:20ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινά ΜΜΕ: Πώς και πότε θα γίνει η επιστροφή των ομήρων - Το χρονοδιάγραμμα

22:16ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζόκερ: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ

22:11ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Τροχαίο με εγκλωβισμό στα Σφακιά - Σημαντική κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

22:02ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Διδυμότειχο: Τρία άτομα σκόρπισαν τον τρόμο στην πόλη - Συνελήφθησαν έπειτα από αποτυχημένη ληστεία

21:53ΕΛΛΑΔΑ

Πάρος: Τραυματισμός ναυτικού στο λιμάνι - Μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας

21:49ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 4,2 Ρίχτερ στη Λευκάδα

21:44ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μυτιλήνη: 54χρονος συνελήφθη με κοκαΐνη

21:35ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Καταζητούμενος της Interpol από το Τατζικιστάν συνελήφθη στη Ρόδο

21:26ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Ουρές χιλιομέτρων και σκηνές χάους σε αυτοκινητόδρομο μετά από συμπλοκή μεταξύ οπαδών ομάδων

21:25ΚΟΣΜΟΣ

Nετανιάχου: «Έχουμε πετύχει τεράστιες νίκες, αλλά η εκστρατεία δεν έχει τελειώσει»

21:22ΜΠΑΣΚΕΤ

Αταμάν: «Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, στο χέρι μας το πλεονέκτημα»

21:16ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στο Λιμενικό: Άνδρας έπεσε από πλοίο στη θάλασσα μεταξύ Αμοργού και Αστυπάλαιας

21:13ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Προκριματικά Μουντιάλ 2026: Βήμα πρόκρισης η Σκωτία | Η βαθμολογία πριν το Δανία - Ελλάδα

21:12ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Δράμα: 14χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα

21:10ΚΟΣΜΟΣ

Παρουσία και του προέδρου της Παλαιστινιακής Αρχής η Σύνοδος Κορυφής για τη Γάζα

21:08WHAT THE FACT

Ψάξτε τα συρτάρια σας: Ένα συνηθισμένο αντικείμενο από το 2007 θα μπορούσε σύντομα να αξίζει $50.000

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται αξιόλογες βροχές σε όλη την Ελλάδα - Η πρόβλεψη του Παναγιώτη Γιαννόπουλου

11:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» την κακοκαιρία το GFS - Τι «βλέπει» το αμερικανικό προγνωστικό μοντέλο

22:26ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Δανία – Ελλάδα 3-0: Κατάρρευση για την Εθνική, δέχθηκε δύο γκολ σε 1,5 λεπτό - Δείτε τα γκολ

13:21ΕΘΝΙΚΑ

«Για αυτό εγκατέλειψα την Πολεμική Αεροπορία για τα εργοστάσια της Ολλανδίας» - Κύμα παραιτήσεων τεχνικών «για μια καλύτερη ζωή» - Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Newsbomb

16:58ΚΟΣΜΟΣ

Μέσα στην «Έπαυλη των Τεράτων»: Η φυλακή των παιδόφιλων, βιαστών και κατά συρροή δολοφόνων - Σε γυάλινο κελί ο «Χάνιμπαλ»

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μετά το «φθινόπωρο από τα παλιά» ο σιβηρικός αντικυκλώνας φέρνει «γεμάτο χειμώνα» - Πτώση της θερμοκρασίας σήμερα

22:16ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζόκερ: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ

16:48ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Και δεύτερος αναβάτης στο σκούτερ - Έχουν «κλειδώσει» οι περιοχές της Αθήνας που αναζητείται ο δράστης

12:01LIFESTYLE

Η Γη της ελιάς: Μεγάλη ανατροπή στη σειρά – Αποχωρεί πρωταγωνιστικό πρόσωπο

20:42ΚΟΣΜΟΣ

«Κάψτε, κάψτε, σκοτώστε τους όλους» - Ντοκουμέντα με τις φρικιαστικές οδηγίες της Χαμάς για τη σφαγή

21:16ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στο Λιμενικό: Άνδρας έπεσε από πλοίο στη θάλασσα μεταξύ Αμοργού και Αστυπάλαιας

21:08WHAT THE FACT

Ψάξτε τα συρτάρια σας: Ένα συνηθισμένο αντικείμενο από το 2007 θα μπορούσε σύντομα να αξίζει $50.000

21:49ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 4,2 Ρίχτερ στη Λευκάδα

20:13ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ταξιτζής παρέσυρε ανώτερους αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ. με μοτοσυκλέτα και τους εγκατέλειψε – Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη

16:25ΕΛΛΑΔΑ

Οι Μινωικές Φρυκτωρίες ρημάζουν από τους αρχαιοκάπηλους και την αδιαφορία - Αποκαλυπτικές εικόνες, πώς θα αναδειχτεί το πρώτο τηλεπικοινωνιακό σύστημα του κόσμου

17:18ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Άναψε πορτοκαλί: Περνάω ή όχι - Τι ορίζει ο νέος ΚΟΚ, και πόσο είναι το πρόστιμο

19:03ΚΟΣΜΟΣ

Συκρούσεις Αφγανών Ταλιμπάν και Πακιστανών στρατιωτών - Δεκάδες νεκροί σε επιθέσεις «αντιποίνων»

10:29ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Ανατροπή με τη δολοφονία στο κάμπινγκ - «Ο δράστης μπορεί να μας εκπλήξει όλους»

20:53ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR 90-86: Νικητές στις λεπτομέρειες και στις... βολές οι «ερυθρόλευκοι»

20:25ΚΟΣΜΟΣ

Ξεκίνησαν οι ένοπλες συγκρούσεις στα ερείπια της Γάζας – Η Χαμάς πολεμά παραστρατιωτικές ομάδες με φερόμενη ισραηλινή υποστήριξη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ