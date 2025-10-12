Καταζητούμενος της Interpol από το Τατζικιστάν συνελήφθη στη Ρόδο

Στη Ρόδο εντοπίστηκε και συνελήφθη την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 2025 ένας 36χρονος υπήκοος Τατζικιστάν, ο οποίος καταζητούνταν διεθνώς για σοβαρή υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου, έπειτα από συνεργασία με την INTERPOL και τις δικαστικές αρχές του Τατζικιστάν.

Ο αλλοδαπός, ο οποίος διέμενε προσωρινά στη Ρόδο, στερούνταν ταξιδιωτικών εγγράφων και φέρεται να χρησιμοποιούσε ψευδή στοιχεία ταυτότητας. Σε βάρος του εκκρεμούσε διεθνές ένταλμα σύλληψης για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, σύμφωνα με τα έγγραφα των αρχών του Τατζικιστάν.

Το διεθνές ένταλμα και οι κατηγορίες

Σύμφωνα με το περιεχόμενο του διεθνούς εντάλματος, που εκδόθηκε στις 1 Δεκεμβρίου 2023 και είναι σε ισχύ χωρίς χρονικό περιορισμό, ο 36χρονος φέρεται να συμμετείχε σε εγκληματική ομάδα διακίνησης ναρκωτικών μαζί με δύο ακόμη πολίτες του Τατζικιστάν. Η υπόθεση αφορά την παράδοση ποσότητας 750 γραμμαρίων χασίς στην πρωτεύουσα Ντουσάνμπε, με σκοπό τη μεταπώλησή της.

Κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης στην Τατζικική πρωτεύουσα, οι συνεργοί του συνελήφθησαν, ωστόσο ο 36χρονος κατάφερε να διαφύγει και έκτοτε καταζητούνταν. Οι αρχές του Τατζικιστάν εξέδωσαν διεθνές ένταλμα σύλληψης με βάση το άρθρο 200 παράγραφος 3 του Ποινικού Κώδικα της χώρας, το οποίο προβλέπει ποινή φυλάκισης έως και δώδεκα ετών για πράξεις διακίνησης ναρκωτικών.

Ο ρόλος της INTERPOL και η σύλληψη στη Ρόδο

Η ταυτοποίηση του φυγά επιτεύχθηκε έπειτα από πληροφορίες που διαβιβάστηκαν μέσω του Τμήματος INTERPOL της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, η Εισαγγελία Εφετών Δωδεκανήσου εξέδωσε την υπ’ αριθμόν Φ.Ε. 5013/2025 εντολή σύλληψης, με σκοπό την εκτέλεση της διεθνούς αναζήτησης.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 36χρονο σε κατοικία στην οδό Εθελοντών Δωδεκανησίων, στη Ρόδο, όπου διέμενε προσωρινά. Κατά τη σύλληψή του δεν προέβαλε αντίσταση, ενώ στη συνέχεια οδηγήθηκε στα κρατητήρια του Αστυνομικού Τμήματος Ρόδου.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε ήδη ενώπιον της Εισαγγελίας Εφετών Δωδεκανήσου, η οποία θα εξετάσει το αίτημα έκδοσής του στις αρχές του Τατζικιστάν. Η διαδικασία θα κινηθεί βάσει των προβλεπόμενων από το ελληνικό και διεθνές δίκαιο κανόνων περί έκδοσης φυγοδίκων.

Παράλληλα, ενημερώθηκε η Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής προκειμένου να ειδοποιηθεί η προξενική αρχή του Τατζικιστάν, καθώς στη Ρόδο δεν υπάρχει αντίστοιχη διπλωματική εκπροσώπηση.

Ως συνήγορος υπεράσπισης του παρίσταται ο κ. Μιχάλης Διάκος.

