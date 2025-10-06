Ρόδος: Στη φυλακή ο 83χρονος κατηγορούμενος για την κακοποίηση της 8χρονης εγγονής του

Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Ρόδου υιοθέτησε την πρόταση της Εισαγγελέως, κρίνοντας ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ενοχής και κίνδυνος υποτροπής. Ο ηλικιωμένος θα μεταχθεί στις Δικαστικές Φυλακές Γρεβενών, σύμφωνα με το dimokratiki.gr.

Ύστερα από πενθήμερη θεσμική διελκυστίνδα και μία διαδικασία που συγκέντρωσε το ενδιαφέρον της τοπικής κοινωνίας, το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Ρόδου αποφάσισε να κάνει δεκτή την πρόταση της Εισαγγελέως Πρωτοδικών, διατάσσοντας την προσωρινή κράτηση του 83χρονου Ροδίτη που κατηγορείται για βιασμό και κατ’ εξακολούθηση γενετήσια κακοποίηση της 8χρονης εγγονής του.

Η απόφαση ελήφθη ύστερα από συνεδρίαση των μελών του Συμβουλίου και ενδελεχή μελέτη του φακέλου της υπόθεσης, στον οποίο περιλαμβάνονται μαρτυρικές καταθέσεις, ιατροδικαστικές εκθέσεις και ψυχολογικές αξιολογήσεις.

Ο κατηγορούμενος θα οδηγηθεί τις επόμενες ημέρες στις Δικαστικές Φυλακές Γρεβενών, όπου θα παραμείνει μέχρι την ολοκλήρωση της κύριας ανάκρισης.

Το σκεπτικό της απόφασης

Το Συμβούλιο έκρινε ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ενοχής για τα αδικήματα που του αποδίδονται, όπως επίσης και υπαρκτός κίνδυνος τέλεσης νέων εγκλημάτων, σε περίπτωση που αφεθεί ελεύθερος.

Παρά το προχωρημένο της ηλικίας του και τα σοβαρά προβλήματα υγείας που επικαλέστηκε η υπεράσπιση, το δικαστικό όργανο θεώρησε ότι οι περιστάσεις της υπόθεσης επιβάλλουν την προσωρινή του κράτηση, καθώς τα αδικήματα είναι ιδιαιτέρως ειδεχθή και συνδέονται με σχέση εμπιστοσύνης και εξουσίας προς την ανήλικη.

Η εισαγγελική πρόταση, που ζητούσε εξαρχής την προσωρινή κράτηση, στηριζόταν σε στοιχεία της δικογραφίας τα οποία, σύμφωνα με την κρίση του Συμβουλίου, καταδεικνύουν συστηματική κακοποιητική συμπεριφορά στο διάστημα από τον Μάιο του 2020 έως τον Σεπτέμβριο του 2021.

Το Συμβούλιο αποδέχθηκε ότι τα ιατροδικαστικά ευρήματα και οι καταθέσεις συγγενικών προσώπων συνιστούν επαρκές αποδεικτικό υλικό ώστε να θεμελιωθεί η ύπαρξη σοβαρών ενδείξεων ενοχής.

Η υπεράσπιση του 83χρονου είχε επιδιώξει να πείσει το Συμβούλιο ότι ο εντολέας της θα μπορούσε να παραμείνει ελεύθερος με αυστηρούς περιοριστικούς όρους. Στο πολυσέλιδο υπόμνημα που κατέθεσε, επικαλέστηκε το άρθρο 5 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και την αρχή της αναλογικότητας, επισημαίνοντας ότι η προσωρινή κράτηση συνιστά το έσχατο μέτρο και δεν μπορεί να επιβάλλεται χωρίς σαφή αιτιολογία.

Ο κατηγορούμενος επικαλέστηκε την ηλικία του, τα σοβαρά προβλήματα υγείας και την οικογενειακή του κατάσταση, υποστηρίζοντας ότι είναι ο μοναδικός φροντιστής της συζύγου του που πάσχει από άνοια. Ωστόσο, τα επιχειρήματα αυτά δεν στάθηκαν ικανά να πείσουν το Συμβούλιο, το οποίο θεώρησε ότι η σοβαρότητα των καταγγελλόμενων πράξεων και η ανάγκη προστασίας του κοινωνικού συνόλου υπερτερούν.

Τα στοιχεία της δικογραφίας και οι αντικρουόμενες μαρτυρίες

Η δικογραφία περιλαμβάνει πλήθος καταθέσεων, μεταξύ των οποίων της ανήλικης, συγγενικών προσώπων και ιατρικών πραγματογνωμόνων. Οι καταγγελίες αφορούν πράξεις που φέρονται να τελέστηκαν τόσο στη Ρόδο όσο και στη Χάλκη, κατά τη διάρκεια δύο συνεχόμενων καλοκαιριών.

Η υπόθεση ήρθε στο «φως» το φθινόπωρο του 2021, όταν το παιδί παρουσίασε ενοχλήσεις και ακολούθησε ιατροδικαστικός έλεγχος. Παρά το γεγονός ότι η υπεράσπιση προέβαλε εναλλακτικές ιατρικές εξηγήσεις για τα ευρήματα, το Συμβούλιο εκτίμησε ότι αυτά δεν αρκούν για να ανατρέψουν τις βασικές παραδοχές της κατηγορίας.

Επιπλέον, καθοριστική φαίνεται να υπήρξε η κατάθεση γυναίκας, 52 ετών, ομογενούς από τις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία ισχυρίστηκε ότι είχε πέσει θύμα του ίδιου άνδρα στο παρελθόν, στοιχείο που προσέδωσε στο προφίλ του κατηγορούμενου χαρακτηριστικά επαναλαμβανόμενης συμπεριφοράς.