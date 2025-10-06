Ρόδος: Στη φυλακή ο 83χρονος κατηγορούμενος για την κακοποίηση της 8χρονης εγγονής του

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 83χρονος κατηγορούμενος για την κακοποίηση της 8χρονης εγγονής του, στη Ρόδο

Newsbomb

Ρόδος: Στη φυλακή ο 83χρονος κατηγορούμενος για την κακοποίηση της 8χρονης εγγονής του
Unsplash
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Ρόδου υιοθέτησε την πρόταση της Εισαγγελέως, κρίνοντας ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ενοχής και κίνδυνος υποτροπής. Ο ηλικιωμένος θα μεταχθεί στις Δικαστικές Φυλακές Γρεβενών, σύμφωνα με το dimokratiki.gr.

Ύστερα από πενθήμερη θεσμική διελκυστίνδα και μία διαδικασία που συγκέντρωσε το ενδιαφέρον της τοπικής κοινωνίας, το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Ρόδου αποφάσισε να κάνει δεκτή την πρόταση της Εισαγγελέως Πρωτοδικών, διατάσσοντας την προσωρινή κράτηση του 83χρονου Ροδίτη που κατηγορείται για βιασμό και κατ’ εξακολούθηση γενετήσια κακοποίηση της 8χρονης εγγονής του.

Η απόφαση ελήφθη ύστερα από συνεδρίαση των μελών του Συμβουλίου και ενδελεχή μελέτη του φακέλου της υπόθεσης, στον οποίο περιλαμβάνονται μαρτυρικές καταθέσεις, ιατροδικαστικές εκθέσεις και ψυχολογικές αξιολογήσεις.

Ο κατηγορούμενος θα οδηγηθεί τις επόμενες ημέρες στις Δικαστικές Φυλακές Γρεβενών, όπου θα παραμείνει μέχρι την ολοκλήρωση της κύριας ανάκρισης.

Το σκεπτικό της απόφασης

Το Συμβούλιο έκρινε ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ενοχής για τα αδικήματα που του αποδίδονται, όπως επίσης και υπαρκτός κίνδυνος τέλεσης νέων εγκλημάτων, σε περίπτωση που αφεθεί ελεύθερος.

Παρά το προχωρημένο της ηλικίας του και τα σοβαρά προβλήματα υγείας που επικαλέστηκε η υπεράσπιση, το δικαστικό όργανο θεώρησε ότι οι περιστάσεις της υπόθεσης επιβάλλουν την προσωρινή του κράτηση, καθώς τα αδικήματα είναι ιδιαιτέρως ειδεχθή και συνδέονται με σχέση εμπιστοσύνης και εξουσίας προς την ανήλικη.

Η εισαγγελική πρόταση, που ζητούσε εξαρχής την προσωρινή κράτηση, στηριζόταν σε στοιχεία της δικογραφίας τα οποία, σύμφωνα με την κρίση του Συμβουλίου, καταδεικνύουν συστηματική κακοποιητική συμπεριφορά στο διάστημα από τον Μάιο του 2020 έως τον Σεπτέμβριο του 2021.

Το Συμβούλιο αποδέχθηκε ότι τα ιατροδικαστικά ευρήματα και οι καταθέσεις συγγενικών προσώπων συνιστούν επαρκές αποδεικτικό υλικό ώστε να θεμελιωθεί η ύπαρξη σοβαρών ενδείξεων ενοχής.

Η υπεράσπιση του 83χρονου είχε επιδιώξει να πείσει το Συμβούλιο ότι ο εντολέας της θα μπορούσε να παραμείνει ελεύθερος με αυστηρούς περιοριστικούς όρους. Στο πολυσέλιδο υπόμνημα που κατέθεσε, επικαλέστηκε το άρθρο 5 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και την αρχή της αναλογικότητας, επισημαίνοντας ότι η προσωρινή κράτηση συνιστά το έσχατο μέτρο και δεν μπορεί να επιβάλλεται χωρίς σαφή αιτιολογία.

Ο κατηγορούμενος επικαλέστηκε την ηλικία του, τα σοβαρά προβλήματα υγείας και την οικογενειακή του κατάσταση, υποστηρίζοντας ότι είναι ο μοναδικός φροντιστής της συζύγου του που πάσχει από άνοια. Ωστόσο, τα επιχειρήματα αυτά δεν στάθηκαν ικανά να πείσουν το Συμβούλιο, το οποίο θεώρησε ότι η σοβαρότητα των καταγγελλόμενων πράξεων και η ανάγκη προστασίας του κοινωνικού συνόλου υπερτερούν.

Τα στοιχεία της δικογραφίας και οι αντικρουόμενες μαρτυρίες

Η δικογραφία περιλαμβάνει πλήθος καταθέσεων, μεταξύ των οποίων της ανήλικης, συγγενικών προσώπων και ιατρικών πραγματογνωμόνων. Οι καταγγελίες αφορούν πράξεις που φέρονται να τελέστηκαν τόσο στη Ρόδο όσο και στη Χάλκη, κατά τη διάρκεια δύο συνεχόμενων καλοκαιριών.

Η υπόθεση ήρθε στο «φως» το φθινόπωρο του 2021, όταν το παιδί παρουσίασε ενοχλήσεις και ακολούθησε ιατροδικαστικός έλεγχος. Παρά το γεγονός ότι η υπεράσπιση προέβαλε εναλλακτικές ιατρικές εξηγήσεις για τα ευρήματα, το Συμβούλιο εκτίμησε ότι αυτά δεν αρκούν για να ανατρέψουν τις βασικές παραδοχές της κατηγορίας.

Επιπλέον, καθοριστική φαίνεται να υπήρξε η κατάθεση γυναίκας, 52 ετών, ομογενούς από τις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία ισχυρίστηκε ότι είχε πέσει θύμα του ίδιου άνδρα στο παρελθόν, στοιχείο που προσέδωσε στο προφίλ του κατηγορούμενου χαρακτηριστικά επαναλαμβανόμενης συμπεριφοράς.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιαννακοπούλου για παραίτηση Τσίπρα: Το ΠΑΣΟΚ ούτε θα επηρεαστεί ούτε θα φοβηθεί

11:47ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

PASXALIS LIVE – All Time PARTY!!! - Από 24/10 και κάθε Παρασκευή στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ

11:46ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Σοβαρότητα και η διακοπή που αλλάζει εικόνα και ψυχολογία

11:43LIFESTYLE

Μύκονος: Η Ιωάννα Τούνη και ο Δημήτρης Ρομπέρτος πήγαν πιασμένοι χέρι-χέρι σε βάφτιση

11:38ΕΛΛΑΔΑ

Ομόνοια: Διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Κολοκυνθούς

11:37ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Τραυματισμένο τζάγκουαρ διασώθηκε από τη μέση ποταμού - Δείτε βίντεο

11:35ΚΟΣΜΟΣ

Νέα πολιτική κρίση στη Γαλλία: Η παραίτηση Λεκορνί, το αδιέξοδο Μακρόν και το χάος στις αγορές

11:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η παραίτηση Τσίπρα «δίνει» την έδρα του ΣΥΡΙΖΑ στη «Νέα Αριστερά» - Οι αριθμητικές ανακατατάξεις

11:30ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«THIS THAT KEEPS ΟΝ» - Η συνάντηση του Δημήτρη Παπαϊωάννου με το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης σε μια συλλεκτική βραδιά στο Ηρώδειο

11:26ΕΛΛΑΔΑ

Ωρωπός: Συνελήφθη 47χρονος για σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας

11:23ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ProntoPegno: Μετατρέποντας Πολύτιμα Αντικείμενα σε Ψυχική Ηρεμία

11:14ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Επιτέθηκαν και χτύπησαν 46χρονο – Τρεις συλλήψεις στη Σταυρούπολη

11:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραίτηση «βόμβα» Τσίπρα παρά τις κατηγορηματικές διαψεύσεις - Το παρασκήνιο

11:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θοδωρής Δρίτσας: Θα κρατήσω την έδρα του Αλέξη Τσίπρα

11:08ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μήπως είσαι εσύ ο επόμενος τυχερός... οι Ακόλουθοι του Ήλιου πάντα κερδίζουν!

11:05ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

La Liga: Άγριο ξύλο σε σουίτα - Ενεπλάκη και πρώην πρόεδρος

11:05ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Τι «βλέπουν» οι αστυνομικοί για τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ - Το παρελθόν του ιδιοκτήτη και τα οικονομικά στο προσκήνιο

11:00WHAT THE FACT

Η μπάμια μπορεί να είναι μια φυσική λύση στο πρόβλημα των μικροπλαστικών

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Ηράκλειο: Φώναζε κρατώντας όπλο και μόλις έφτασαν οι διασώστες αυτοπυροβολήθηκε

10:52ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Παραιτήθηκε ο Σεμπαστιάν Λεκορνί από πρωθυπουργός

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραίτηση «βόμβα» Τσίπρα παρά τις κατηγορηματικές διαψεύσεις - Το παρασκήνιο

16:29ΚΑΙΡΟΣ

Ραγδαία αλλαγή του καιρού: Πρώτα βροχές και ύστερα χειμώνας μέσα στον Οκτώβριο - Έρχεται πολική δίνη

07:10ΚΟΣΜΟΣ

Η Τουρκία αντιμέτωπη με δημογραφική κατάρρευση - Γκρεμίζεται ο δείκτης γονιμότητας - Πότε προβλέπεται να φτάσει τα 50 εκατομμύρια πληθυσμού

10:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραιτήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - Ανοίγει ο δρόμος για νέο κόμμα

11:05ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Τι «βλέπουν» οι αστυνομικοί για τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ - Το παρελθόν του ιδιοκτήτη και τα οικονομικά στο προσκήνιο

10:23ΚΟΣΜΟΣ

Πρώην όμηρος της Χαμάς για την «κόλαση» που έζησε: «Μας φέρονταν σαν ζώα, 30 μέτρα κάτω από τη Γη» - Δύο χρόνια από το «Μαύρο Σάββατο» του Ισραήλ

08:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Ποιες περιοχές θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία Barbara - Τι ώρα θα βρέξει στην Αττική

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Οι λύκοι επιστρέφουν: Πώς εξηγείται το φαινόμενο - Τι κάνουμε σε πιθανό τετ α τετ - Τι μέτρα χρειάζονται

10:52ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Παραιτήθηκε ο Σεμπαστιάν Λεκορνί από πρωθυπουργός

09:00ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη ο σύντροφος της Τζίνας Αλιμόνου - Γιατί τηλεφώνησε η ηθοποιός στην Αστυνομία

11:43LIFESTYLE

Μύκονος: Η Ιωάννα Τούνη και ο Δημήτρης Ρομπέρτος πήγαν πιασμένοι χέρι-χέρι σε βάφτιση

10:36ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Το νέο κόλπο  που σκαρφίστηκαν οι απατεώνες για να εξαπατούν πολίτες – Ηχητικό ντοκουμέντο

10:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: «Δεν παραιτούμαι από την πολιτική δράση»

09:42ΕΘΝΙΚΑ

Κοντά στη Σάμο κινείται το «Πίρι Ρέις» - Σε επιφυλακή η Αθήνα - Η θεωρία των «γκρίζων ζωνών» και ο 25ος Μεσημβρινός

11:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η παραίτηση Τσίπρα «δίνει» την έδρα του ΣΥΡΙΖΑ στη «Νέα Αριστερά» - Οι αριθμητικές ανακατατάξεις

09:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις Γεωργιάδης: Ψυχρό άτομο η Ζωή Κωνσταντοπούλου - Της είναι αδιάφορο αν πάθει κακό ο Πάνος Ρούτσι

08:28ΚΟΣΜΟΣ

Ανησυχία για τη Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Εμφανίστηκε με επίδεσμο στο πόδι και μώλωπες στα χέρια

22:13ΕΛΛΑΔΑ

Μεσσηνία: Άγρια διπλή δολοφονία μέσα σε κάμπινγκ στην Φοινικούντα – Νεκροί ο ιδιοκτήτης και ο επιστάτης

09:10ΕΛΛΑΔΑ

Κλήσεις ΙΧ: Στον «αέρα» οι δημοτικές κλήσεις - Ποιες διαγράφουν οι δήμοι και γιατί

17:30WHAT THE FACT

Τα δύο ελληνικά ονόματα που...κατέκτησαν μια ρωσική πόλη - Πώς βαπτίζουν τα μωρά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ