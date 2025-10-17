Αφίδνες: Φρουρούμενος νοσηλεύεται ο οδηγός του τζιπ – Ελιγμός θανάτου στη Ν.Ε.Ο. Αθηνών–Λαμίας

Νέες εξελίξεις στο τραγικό δυστύχημα που σημειώθηκε στον παράδρομο της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών–Λαμίας, στο ύψος του 35ου χιλιομέτρου στα διόδια των Αφιδνών. Ο οδηγός του πολυτελούς τζιπ, γνωστός από τη συμμετοχή του σε αγώνες ταχύτητας, νοσηλεύεται φρουρούμενος στο ΚΑΤ, καθώς ελέγχεται για τη φονική σύγκρουση που στοίχισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους και άφησε έναν ακόμη σοβαρά τραυματία.

Το δυστύχημα συνέβη όταν ο οδηγός, κινούμενος με κατεύθυνση προς τη Λαμία, πραγματοποίησε έναν ελιγμό θανάτου προς τα αριστερά, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί μετωπικά με διερχόμενο όχημα που κινείτο αντίθετα και στο οποίο επέβαιναν πέντε άτομα πακιστανικής υπηκοότητας.

Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που δύο επιβάτες του δεύτερου οχήματος έχασαν ακαριαία τη ζωή τους, ενώ ένας ακόμη τραυματίστηκε σοβαρά . Οι δύο οδηγοί τραυματίστηκαν ελαφρά και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Από τον έλεγχο αλκοόλης που διενεργήθηκε στον οδηγό του τζιπ, προέκυψε θετικό αποτέλεσμα με ένδειξη 0,54 mg/l, ενώ ο έλεγχος για τον δεύτερο οδηγό δεν ήταν εφικτός λόγω του τραυματισμού του. Και από τους δύο πάντως ελήφθησαν δείγματα αίματος για τοξικολογική διερεύνηση.

Ο εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών διέταξε τη σύλληψη του οδηγού του πολυτελούς οχήματος, ο οποίος παραμένει φρουρούμενος, ενώ ο δεύτερος οδηγός αφέθηκε ελεύθερος κατόπιν προφορικής εντολής.

Για τα δύο θύματα έχει παραγγελθεί νεκροψία – νεκροτομή, ενώ η Α΄ Τροχαία Βορειοανατολικής Αττικής συνεχίζει την προανάκριση για να διαπιστώσει τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος και την ταχύτητα με την οποία κινούνταν το όχημα του οδηγού των αγώνων.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν έχει ακόμα εξακριβωθεί εάν ο οδηγός του τζιπ φορούσε ζώνη ασφαλείας, ενώ η χρήση της διαπιστώθηκε για τον οδηγό του δεύτερου οχήματος

