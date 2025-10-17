Αφίδνες: Έτρεχε σε αγώνες ο οδηγός της BMW που ενεπλάκη στο φρικτό τροχαίο με τους δύο νεκρούς

Κατερίνα Ρίστα

Αφίδνες: Έτρεχε σε αγώνες ο οδηγός της BMW που ενεπλάκη στο φρικτό τροχαίο με τους δύο νεκρούς
INTIME NEWS
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε αγώνες αυτοκινήτου τύπου «drift» συμμετείχε ο οδηγός του τζιπ BMW που ενεπλάκη στο φρικτό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε περίπου στις 05:30 τα ξημερώματα της Παρασκευής στις Αφίδνες και συγκεκριμένα στο 35ο χιλιόμετρο του παράδρομου της νέας εθνικής οδού Αθηνών - Λαμίας.

Ως αποτέλεσμα του τροχαίου έχασαν τη ζωή τους δύο από τους επιβάτες του αυτοκινήτου με το οποίο συγκρούστηκε μετωπικά το τζιπ BMW που οδηγούσε ο 43χρονος που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο ΚΑΤ ελαφρά τραυματισμένος.

Έπειτα από την προσμέτρηση του αλκοόλ στο αίμα του οδηγού που κινήθηκε με το τζιπ αριστερά και συγκρούστηκε μετωπικά διαπιστώθηκε από την Τροχαία ότι ο 43χρονος είχε ποσοστό αλκοόλ στο αίμα του 0,54, την ώρα που το όριο είναι 0,24.

Αυτός είναι ο οδηγός του μοιραίου τζιπ

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb αυτός είναι ο 43χρονος οδηγός της BMW:

odhgos.jpg

To χρονικό του δυστυχήματος

Λίγο πριν τις 06:00 το πρωί, στις Αφίδνες, εκτυλίχθηκε ένα τροχαίο δυστύχημα-θρίλερ στον παράδρομο της εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας, στο ρεύμα προς Λαμία, που στοίχισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους και άφησε τέσσερις σοβαρά τραυματίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μετωπική σύγκρουση προκλήθηκε όταν ένα όχημα BMV από τα δύο Ι.Χ. μπήκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα τη μοιραία πρόσκρουση. O τραυματίας οδηγός της BMV βγήκε θετικός στο αλκοολ με πάνω από 0,50 την ώρα που το όριο είναι 0,25. Θα γίνουν και τοξικολογικές. Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή, που χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό των επιβατών από τα συντρίμμια.

Στο ένα όχημα επέβαιναν πέντε αλλοδαποί, εκ των οποίων οι δύο ανασύρθηκαν νεκροί, ενώ οι άλλοι τρεις μεταφέρθηκαν σοβαρά τραυματισμένοι στο ΚΑΤ. Στο νοσοκομείο διακομίστηκε και ο ημεδαπός οδηγός του δεύτερου αυτοκινήτου, ο οποίος επίσης νοσηλεύεται.

ΤΡΟΧΑΙΟ

Η Τροχαία έχει αναλάβει την προανάκριση και αναμένει τις καταθέσεις των επιζώντων, προκειμένου να διευκρινιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα. Από την αυτοψία στο σημείο, εξετάζεται το ενδεχόμενο η ολισθηρότητα του οδοστρώματος, λόγω της βροχής εκείνη την ώρα, να συνέβαλε στην απώλεια ελέγχου του ενός οχήματος και την είσοδό του στο αντίθετο ρεύμα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κακοκαιρία προ των πυλών - Θα επηρεάσει και την Αττική - Τέσσερις γυναίκες μετεωρολόγοι προειδοποιούν

19:13ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Λήγει η προθεσμία στις 20 Οκτωβρίου – Πώς θα κάνετε την αίτηση

19:13ΕΛΛΑΔΑ

Η TikTok και το Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας συνεργάζονται για την προώθηση ασφαλών διαδικτυακών πρακτικών μεταξύ των εφήβων

19:07ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Δύο επιζώντες επίθεσης σε σκάφος ανοιχτά της Βενεζουέλας κρατούνται σε πολεμικό πλοίο

19:01TRAVEL

5+1 ξεχωριστές προτάσεις για το Σαββατοκύριακο στην Κρήτη

18:56LIFESTYLE

Νικόλ Κίντμαν: «Όλα συμβαίνουν για κάποιο λόγο», λέει μετά το διαζύγιο της με τον Κιθ Άρμπαν

18:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συνάντηση Πιερρακάκη με τον Αμερικανό ΥΠΟΙΚ, Σκοτ Μπέσεντ – Έμφαση στην ενεργειακή συνεργασία

18:47WHAT THE FACT

Η «ηγεμονία» των κινητών τηλεφώνων πλησιάζει στο τέλος της - Ποια τεχνολογία θα τα αντικαταστήσει

18:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ελλάδα, Τουρκία, Αίγυπτος, Λιβύη και Κύπρος: Η πρωτοβουλία 5x5 από Μητσοτάκη και η ατζέντα με τις θαλάσσιες ζώνες στο επίκεντρο

18:44ΕΛΛΑΔΑ

Halloween: Ένα λεωφορείο με...φαντάσματα κυκλοφορεί στους δρόμους της Θεσσαλονίκης

18:38ΚΟΣΜΟΣ

Ενιαίο φόρο €300.000 για ξένους που μεταφέρουν την φορολογική τους κατοικία στην Ιταλία επιβάλλει η Μελόνι

18:34ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Σε κατάστημα ΟΠΑΠ της Θεσσαλονίκης ο μεγάλος νικητής του ΤΖΟΚΕΡ – Κέρδισε 5,7 εκατομμύρια ευρώ στην πρώτη κατηγορία και ακόμα 1,9 εκατ. ευρώ στη δεύτερη

18:32ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αθωώθηκαν ένορκος και μάρτυρας για φωτογράφηση και βιντεοσκόπηση μέσα στα δικαστήρια

18:25ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Επιβεβαίωσε τη συνάντηση με τον Σι Τζινπίνγκ στη Νότια Κορέα - Εντός των επόμενων δύο εβδομάδων το τετ-α-τετ των δύο ηγετών

18:19ΕΛΛΑΔΑ

Έτρεχε σε αγώνες ο οδηγός της BMW που ενεπλάκη στο φρικτό τροχαίο με τους δύο νεκρούς στις Αφίδνες - Εντοπίστηκε υψηλό ποσοστό αλκοόλ στο αίμα του

18:09ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Το ΔΕΗ The Butterfly Trail στη Θεσσαλονίκη

18:08ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Προσφυγή πολιτών στο ΣτΕ για ραδιοβοηθήματα του αεροδρομίου πάνω σε αρχαιολογικά ευρήματα

18:07ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανασφάλιστα οχήματα: Έρχονται «ραβασάκια» με πρόστιμα – Πόσα θα πληρώσουμε ανάλογα την παράβαση

18:00ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Τι είναι οι Συμφωνίες του Αβραάμ, γιατί ο Τραμπ ζήτησε επέκταση και κατά πόσο μπορεί να επιτευχθεί

17:59ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Διεθνής συμφωνία για μείωση των ρύπων της ναυτιλίας «ναυάγησε» - Οι πιέσεις που άσκησε η Ουάσινγκτον

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:12ΕΛΛΑΔΑ

«Έπινε τον καφέ του, απάντησε στο τηλεφώνημα και μόλις έκλεισε πήδηξε στο κενό»: Πώς αυτοκτόνησε ο 44χρονος από τον 24ο όροφο του πύργου «Απόλλων»

18:19ΕΛΛΑΔΑ

Έτρεχε σε αγώνες ο οδηγός της BMW που ενεπλάκη στο φρικτό τροχαίο με τους δύο νεκρούς στις Αφίδνες - Εντοπίστηκε υψηλό ποσοστό αλκοόλ στο αίμα του

17:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι θα γίνει το τετραήμερο της 28ης Οκτωβρίου - Αλλαγή σκηνικού τα επόμενα 24ωρα

07:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Τι πρέπει να κάνετε αν δεν βρείτε ραντεβού - Το σχέδιο της ΕΛΑΣ

17:56ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Μάρτυρας αναγνώρισε τον 22χρονο συνεργό - «Κάτι κοιτούσε, είμαι σίγουρη ότι ήταν αυτός»

16:12ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Παραιτήθηκε ο δικηγόρος του για «λόγους δεοντολογίας και προσωπικής ηθικής»

16:19ΕΛΛΑΔΑ

Αφίδνες: Θετικός στο αλκοόλ ο οδηγός της BMW - Πώς έγινε το τροχαίο δυστύχημα

14:50ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Ποιος ήταν ο επιχειρηματίας και παράγοντας ποδοσφαίρου Σταύρος Δημοσθένους που δολοφονήθηκε με 3 σφαίρες μπροστά στα παιδιά του

10:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δυσάρεστα νέα για τον χειμώνα - Η μακροπρόθεσμη πρόβλεψη ECMWF και UKMO για την Ελλάδα

12:38LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Ποιος κρατά την πρωτιά στην πρωινή ζώνη

08:25ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Αυτό είναι το πρώτο τηλεφώνημα του ανιψιού μετά τη δολοφονία του θείου του

18:47WHAT THE FACT

Η «ηγεμονία» των κινητών τηλεφώνων πλησιάζει στο τέλος της - Ποια τεχνολογία θα τα αντικαταστήσει

16:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

IRIS: Ποιοι θα λάβουν ειδοποίηση για πρόστιμο έως και 20.000€ αν δεν συμμορφωθούν

16:47ΚΟΣΜΟΣ

Μπριζίτ Μπαρντό: Αγωνία για την «Ξανθιά Αφροδίτη» της 7ης Τέχνης – Η μάχη με μυστηριώδη ασθένεια

15:23ΜΠΑΣΚΕΤ

Λούκα Βιλντόζα: Σοκάρει η κατάθεση της διασώστριας - «Με έπιασε από τον λαιμό και με σήκωσε»

16:01ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στην Τουρκία για καταζητούμενο πρώην πρύτανη που φέρεται να δραπέτευσε με ελληνικό διαβατήριο

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Δωρεάν διόδια: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι - Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

22:00WHAT THE FACT

Το μυστικό που κρύβει η «πόλη κάτω από τον πάγο» - Μυστική βάση κάτω από τους παγετώνες της Γροιλανδίας εντόπισαν επιστήμονες της NASA

11:45ΚΟΣΜΟΣ

Cedric Grolet: Ο ζαχαροπλάστης- σταρ του διαδικτύου που πλημμύρισε με... σοκολάτα το Instagram

16:19ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Παραδόθηκε στις αρχές ο Τζον Μπόλτον, πρώην σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του Τραμπ - Αντιμέτωπος με πιθανή φυλάκιση δεκαετιών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ