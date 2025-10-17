Αφίδνες: Έτρεχε σε αγώνες ο οδηγός της BMW που ενεπλάκη στο φρικτό τροχαίο με τους δύο νεκρούς

Σε αγώνες αυτοκινήτου τύπου «drift» συμμετείχε ο οδηγός του τζιπ BMW που ενεπλάκη στο φρικτό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε περίπου στις 05:30 τα ξημερώματα της Παρασκευής στις Αφίδνες και συγκεκριμένα στο 35ο χιλιόμετρο του παράδρομου της νέας εθνικής οδού Αθηνών - Λαμίας.

Ως αποτέλεσμα του τροχαίου έχασαν τη ζωή τους δύο από τους επιβάτες του αυτοκινήτου με το οποίο συγκρούστηκε μετωπικά το τζιπ BMW που οδηγούσε ο 43χρονος που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο ΚΑΤ ελαφρά τραυματισμένος.

Έπειτα από την προσμέτρηση του αλκοόλ στο αίμα του οδηγού που κινήθηκε με το τζιπ αριστερά και συγκρούστηκε μετωπικά διαπιστώθηκε από την Τροχαία ότι ο 43χρονος είχε ποσοστό αλκοόλ στο αίμα του 0,54, την ώρα που το όριο είναι 0,24.

Αυτός είναι ο οδηγός του μοιραίου τζιπ

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb αυτός είναι ο 43χρονος οδηγός της BMW:

To χρονικό του δυστυχήματος

Λίγο πριν τις 06:00 το πρωί, στις Αφίδνες, εκτυλίχθηκε ένα τροχαίο δυστύχημα-θρίλερ στον παράδρομο της εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας, στο ρεύμα προς Λαμία, που στοίχισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους και άφησε τέσσερις σοβαρά τραυματίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μετωπική σύγκρουση προκλήθηκε όταν ένα όχημα BMV από τα δύο Ι.Χ. μπήκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα τη μοιραία πρόσκρουση. O τραυματίας οδηγός της BMV βγήκε θετικός στο αλκοολ με πάνω από 0,50 την ώρα που το όριο είναι 0,25. Θα γίνουν και τοξικολογικές. Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή, που χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό των επιβατών από τα συντρίμμια.

Στο ένα όχημα επέβαιναν πέντε αλλοδαποί, εκ των οποίων οι δύο ανασύρθηκαν νεκροί, ενώ οι άλλοι τρεις μεταφέρθηκαν σοβαρά τραυματισμένοι στο ΚΑΤ. Στο νοσοκομείο διακομίστηκε και ο ημεδαπός οδηγός του δεύτερου αυτοκινήτου, ο οποίος επίσης νοσηλεύεται.

Η Τροχαία έχει αναλάβει την προανάκριση και αναμένει τις καταθέσεις των επιζώντων, προκειμένου να διευκρινιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα. Από την αυτοψία στο σημείο, εξετάζεται το ενδεχόμενο η ολισθηρότητα του οδοστρώματος, λόγω της βροχής εκείνη την ώρα, να συνέβαλε στην απώλεια ελέγχου του ενός οχήματος και την είσοδό του στο αντίθετο ρεύμα.

