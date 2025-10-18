Κολωνάκι: Πώς 54χρονος ξάφριζε καταστήματα - Βίντεο ντοκουμέντο από τη δράση του

Ο 54χρονος συνελήφθη τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου μία μέρα μετά την κλοπή δηλαδή που είχε διαπράξει σε κατάστημα της Ηροδότου

Κολωνάκι: Πώς 54χρονος ξάφριζε καταστήματα - Βίντεο ντοκουμέντο από τη δράση του

Πώς 54χρονος τρύπωνε σε καταστήματα στο Κολωνάκι και έκλεβε

Στη σύλληψη ενός 54χρονου που ξάφριζε καταστήματα στο Κολωνάκι προχώρησαν οι αστυνομικοί.

Ο 54χρονος συνελήφθη τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου μία μέρα μετά την κλοπή δηλαδή που είχε διαπράξει σε κατάστημα της Ηροδότου.

Όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα ειδικής ομάδας αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Συντάγματος, ο 54χρονος από τον περασμένο Μάιο, διέπραττε κλοπές-διαρρήξεις σε καταστήματα στην περιοχή του Κολωνακίου, αρπάζοντας χρηματικά ποσά και ηλεκτρονικές συσκευές.

Ο 54χρονος δρούσε βραδινές ώρες και έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του παραβίαζε τις κεντρικές πόρτες των καταστημάτων και αφαιρούσε χρηματικά ποσά και ηλεκτρονικές συσκευές.

Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι κατηγορουμένου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: κονσόλα παιχνιδιών μαζί με 16 παιχνίδια, ηλεκτρικό πατίνι, 3 tablet, 2 ηλεκτρονικοί υπολογιστές με τροφοδοτικό, 2 τηλεοράσεις, 5 οθόνες, 8 πληκτρολόγια, πίνακας ζωγραφικής, ζευγάρι γυαλιά ηλίου, φωτογραφική μηχανή και κινητό τηλέφωνο.

