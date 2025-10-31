Θανατηφόρο τροχαίο στη Λεωφόρο Λαυρίου – Νεκρός οδηγός μηχανής

Τραγωδία σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου 11 Οκτωβρίου , στη Λεωφόρο Λαυρίου, στην περιοχή του Λαυρίου.

Περίπου στις 02:20, μοτοσυκλέτα που κινείτο στο ρεύμα προς Λαύριο, στη συμβολή της Λεωφόρου Λαυρίου με την Παλαιά Λεωφόρο Λαυρίου, εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε φωτεινό σηματοδότη. Από τη σφοδρή σύγκρουση, ο οδηγός τραυματίστηκε θανάσιμα.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα διερευνώνται από το Β΄ Τμήμα Τροχαίας Νοτιοανατολικής Αττικής, το οποίο απευθύνει έκκληση σε όποιον γνωρίζει οτιδήποτε σχετικό να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο 22990 69490.