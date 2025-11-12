Νίκαια - αποκλειστικό Newsbomb.gr: Εντοπίστηκε κινητό δίπλα στο καμένο ΙΧ - Πιθανότατα των δραστών
Ένα στοιχείο-κλειδί βρίσκεται στα χέρια των Αρχών
Ένα κινητό, που ίσως «δείξει» ποιος βρίσκεται πίσω από τον εμπρησμό αυτοκινήτου σωφρονιστικού υπαλλήλου στη Νίκαια, εντόπισαν οι Αρχές στο σημείο και πιθανολογείται πως ανήκει στους δράστες.
Το κινητό βρέθηκε δίπλα στο καμένο αυτοκίνητο και οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. πιθανολογούν πως ανήκει στους δράστες και πιθανότατα έπεσε από έναν εξ αυτών.
Το κινητό έχει μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια και σύντομα αναμένεται να δώσει απαντήσεις...
Να σημειωθεί πως οι δράστες πέταξαν και χειροβομβίδα αμυντικού τύπου στην αυλή της οικίας με κλιμάκιο των ΤΕΕΜ να έχει αποκλείσει το σημείο και να επιχειρεί την απενεργοποίησή της.
