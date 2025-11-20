Αγρίνιο: Χειροπέδες σε δύο άνδρες για υδροπονικό εργαστήρι κάνναβης

Στο Αγρίνιο, μια ακόμη υπόθεση υδροπονικής καλλιέργειας κάνναβης έρχεται να προστεθεί στη λίστα των εξαρθρώσεων των τελευταίων μηνών, με δύο άνδρες να συλλαμβάνονται και έναν τρίτο συνεργό τους να αναζητείται από τις Αρχές.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Τετάρτης (19/11) από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, έπειτα από στοχευμένη έρευνα που βασίστηκε σε αξιοποίηση πληροφοριών.

Σε βάρος των δύο ημεδαπών σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για καλλιέργεια και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, ενώ οι ίδιες κατηγορίες έχουν απαγγελθεί και σε έναν αλλοδαπό άνδρα, το πλήρες προφίλ του οποίου έχει ήδη ταυτοποιηθεί.

Οι αστυνομικοί έκαναν έρευνα σε οικία που φέρεται να χρησιμοποιούνταν ως χώρος καλλιέργειας και αποθήκευσης. Εκεί εντόπισαν ειδικά διαμορφωμένο δωμάτιο με ολοκληρωμένο υδροπονικό εξοπλισμό, κατασχέτοντας περίπου 1.100 γραμμάρια κάνναβης σε μορφή «φούντας» και τέσσερα δενδρύλλια σε ανάπτυξη. Παράλληλα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν λάμπες υψηλής έντασης, μετασχηματιστές, μοτέρ, ανεμιστήρας, αλουμινένιο σπιράλ εξαερισμού και ηλεκτρονικοί μετρητές υγρασίας και θερμοκρασίας – στοιχεία που επιβεβαιώνουν την οργανωμένη φύση της καλλιέργειας.

Από την προανάκριση προέκυψε ότι ο ένας από τους συλληφθέντες, μαζί με τον αλλοδαπό συνεργό τους που διαφεύγει της σύλληψης, εκμεταλλεύονταν την οικία του δεύτερου συλληφθέντα ώστε να φυλάσσουν και να επεξεργάζονται τις ποσότητες των ναρκωτικών.

*Με πληροφορίες από patrisnews.gr

