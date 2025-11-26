Ηράκλειο: Ελεύθεροι όλοι οι προσαχθέντες για την επίθεση σε βάρος οικογένειας Ισραηλινών

Ελεύθεροι αφέθηκαν όλοι οι προσαχθέντες για το επεισόδιο που σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (25/11), στο κέντρο του Ηρακλείου, στα Λιοντάρια σε βάρος οικογένειας Ισραηλινών.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, δεν υποβλήθηκε καμία καταγγελία από την πλευρά των Ισραηλινών που ενεπλάκησαν στο επεισόδιο.

Πηγές αναφέρουν ότι οι προσαγωγές έγιναν περισσότερο για προληπτικούς λόγους, ώστε να αποτραπεί κλιμάκωση της έντασης στο κέντρο του Ηρακλείου, το οποίο εκείνη την ώρα ήταν γεμάτο από Ισραηλινούς επισκέπτες.

Υπενθυμίζεται ότι οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν σε τουλάχιστον 15 προσαγωγές μετά το επεισόδιο στα Λιοντάρια και την πορεία που ακολούθησε στο κέντρο της πόλης.

