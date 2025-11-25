Ηράκλειο: Τουλάχιστον 15 προσαγωγές για το επεισόδιο με οικογένεια Ισραηλινών

Σε περισσότερες από 15 προσαγωγές προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ στο Ηράκλειο για το επεισόδιο που σημειώθηκε νωρίτερα το απόγευμα στα Λιοντάρια σε βάρος οικογένειας Ισραηλινών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αρχικά υπήρξε λεκτικό επεισόδιο, ωστόσο στη συνέχεια ακολούθησαν βίαια σπρωξίματα ενώ Ισραηλινοί που πήγαν να παρέμβουν δέχθηκαν μπογιές.

Μετά το επεισόδιο ακολούθησε μικρή πορεία στο κέντρο της πόλης με συμμετέχοντες, κατά την Αστυνομία, άτομα που βρέθηκαν στο επεισόδιο των Λιονταριών. Αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο και πέριξ της πλατείας Δασκαλογιάννη προχώρησαν σε εκτεταμένες προσαγωγές όλων όσοι συμμετείχαν στην πορεία.

Οι προσαχθέντες υπολογίζονται σε περισσότερους από 15 που οδηγήθηκαν στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου προκειμένου να αποσαφηνιστεί εάν και ποιοι απ’ αυτούς έχουν εμπλοκή στο επεισόδιο.

Το όλο σκηνικό δεν πέρασε απαρατήρητο από εκατοντάδες άτομα που βρίσκονταν στο κέντρο του Ηρακλείου.

Με πληροφορίες από cretalive.gr

Διαβάστε επίσης