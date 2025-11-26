Ηράκλειο: Στις φλόγες αποθήκη με τρόφιμα και χαρτικά είδη

Μεγάλη η κινητοποίηση από την Πυροσβεστική

Newsbomb

Ηράκλειο: Στις φλόγες αποθήκη με τρόφιμα και χαρτικά είδη
Eurokinissi (αρχείου)
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μεγάλη ήταν η κινητοποίηση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία στο Ηράκλειο, για την κατάσβεση πυρκαγιάς σε αποθήκη τροφίμων και χαρτικών ειδών, στην περιοχή Άγιος Ρωμανός, μεταξύ Ελιάς και Επισκοπής του Δήμου Χερσονήσου.

Η φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Τρίτης (25/11) και στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν, 30 πυροσβέστες με εννέα οχήματα, καθώς και μια υδροφόρα ΟΤΑ.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Πυροσβεστική, η φωτιά κατεσβέσθη λίγο μετά τα μεσάνυχτα, ενώ να σημειωθεί πως δεν απείλησε κάποιο από τα παρακείμενα κτήρια της περιοχής.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
03:46ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Στις φλόγες αποθήκη με τρόφιμα και χαρτικά είδη

03:22ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ: Ξεκίνησε η επέλαση της νέας κακοκαιρίας – Ποιες περιοχές θα βρεθούν στο επίκεντρο τις επόμενες ώρες

02:56ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Ο Γουίτκοφ θα συναντηθεί με τον Πούτιν – Η Μόσχα συμφώνησε να κάνει παραχωρήσεις

02:30ΕΡΓΑΣΙΑ

48η Ημέρα Καριέρας: 30 επιχειρήσεις προσφέρουν πάνω από 700 θέσεις εργασίας - Οι ενδεικτικές ειδικότητες

02:04ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΣΕΠ 4ΕΑ/2025: Έκδοση προσωρινών πινάκων κατάταξης για τους εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής

01:38ΚΟΣΜΟΣ

ΣΑ ΟΗΕ: Εύθραυστη εκεχειρία στη Γάζα και ανησυχία για τη Δυτική Όχθη

01:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τρίτη μέρα ανόδου στη Wall Street – «Άλμα» για τον Dow Jones

00:54ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: Πολλά εξαρτώνται από τις ΗΠΑ, γιατί η Ρωσία παίρνει περισσότερο στα σοβαρά τη δύναμη της Αμερικής

00:33ΜΠΑΣΚΕΤ

ΠΑΟΚ: Ο «Δικέφαλος του Βορρά» θα πάει για το «μπαμ» με τον Νάναλι, λένε οι Σέρβοι!

00:17ΜΠΑΣΚΕΤ

Αταμάν: «Μπορούμε να παίξουμε άμυνα, πρέπει να βελτιώσουμε την συγκέντρωσή μας»

00:09ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Πάρτι Τσέλσι με Μπαρτσελόνα - «Βόμβα» Μπάγερ στο Μάντσεστερ - Τα αποτελέσματα

23:56ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: Δήλωσε «παρών» για την Εθνική ο Ρογκαβόπουλος

23:55ΚΟΣΜΟΣ

Νιγηρία: Απελευθερώθηκαν οι 24 μαθήτριες που είχαν απαχθεί από οικοτροφείο στην πολιτεία Κέμπι

23:46ΕΛΛΑΔΑ

Εκδήλωση μνήμης και τιμής στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών για τον Βαρδή Βαρδινογιάννη

23:45ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άρτα: Ταυτοποιήθηκε ο δράστης απάτης με 19.725 ευρώ – Η μέθοδος «ψεύτικου αστυνομικού»

23:36ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο με τραυματισμό στη Λάρισα: Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μηχανή

23:28ΜΠΑΣΚΕΤ

Βαθμολογία Euroleague: Έπιασε κορυφή ο Παναθηναϊκός! - Τέταρτη διαδοχική νίκη για τους «πράσινους»

23:27ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προϋπολογισμός 2026: Θετική αξιολόγηση του σχεδίου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

23:21ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης: Μ’ όλα τα… όπλα του ο Μεντιλίμπαρ - Η «ερυθρόλευκη» αποστολή

23:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για τη μετάβαση στην ΑΑΔΕ - Οι 3 μεγάλες αλλαγές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:10ΕΘΝΙΚΑ

Άσκηση για τους καλύτερους snipers στην Ευρώπη: Τι θέση έλαβαν οι Έλληνες κομάντος στον διαγωνισμό

22:51ΕΛΛΑΔΑ

Σαλαμίνα: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που η 46χρονη φεύγει από το σπίτι μετά τη δολοφονία της 75χρονης πεθεράς της

23:09ΕΛΛΑΔΑ

Συγκινεί ο Γιάννης Δαμιανός που βούτηξε το 2021 για τον Σταυρό και καθηλώθηκε στο αναπηρικό αμαξίδιο: «Κατάλαβα εξ' αρχής ότι παρέλυσα - Ο Θεός δεν είναι τιμωρός»

22:33ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Ένοχοι ο ιδιοκτήτης του εγκαταλελειμμένου κτιρίου και η πρώην προϊσταμένη Πολεοδομίας για τον θάνατο του Νίκου Μπιτσάκη

17:56ΕΛΛΑΔΑ

Ανεπιθύμητος στην Ελλάδα Αλβανός δημοσιογράφος - Η προκλητική ανάρτηση για την Κόνιτσα

18:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Πήρα μόνο πέντε βιβλία» και «ένα συγγνώμη δεν λέει»: Αναγνώστες σχολιάζουν το εκδοτικό φαινόμενο «Ιθάκη» που έχει πουλήσει ήδη 33.000 αντίτυπα και την μαρτυρία Τσίπρα

03:22ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ: Ξεκίνησε η επέλαση της νέας κακοκαιρίας – Ποιες περιοχές θα βρεθούν στο επίκεντρο τις επόμενες ώρες

23:03ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Παρτιζάν 91-69: Πρώτα την εξαφάνισε και μετά την ισοπέδωσε

07:12ΚΑΙΡΟΣ

Σάκης Αρναούτογλου: Έρχονται πολύ έντονα φαινόμενα - Στο επίκεντρο καταιγίδων και η Αττική

07:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Χιονοπτώσεις μετά τις 5 Δεκεμβρίου «βλέπει» το ECMWF για την Ελλάδα

14:04ΚΟΣΜΟΣ

Ρεκόρ Γκίνες: Ανθρωπόμορφο ρομπότ από την Κίνα περπάτησε 106 χιλιόμετρα μέσα σε τρεις ημέρες

19:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας για την τραγωδία στο Μάτι: «Είπα “γιατί Θεέ μου”, εγώ που ποτέ δεν επικαλέστηκα τον Θεό» - «Το σύστημα είχε παραλύσει, ο συντονισμός είχε χαθεί, δεν υπήρχε ενιαίος έλεγχος»

21:45ΕΛΛΑΔΑ

Σχολεία: Εισάγεται νέο μάθημα σε Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο

14:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απάντηση Γεωργιάδη σε Τσίπρα: Του δώρισε ένα ιστορικό βιβλίο που «σε μαθαίνει να διαλέγεις καλούς συνεργάτες»

00:09ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Πάρτι Τσέλσι με Μπαρτσελόνα - «Βόμβα» Μπάγερ στο Μάντσεστερ - Τα αποτελέσματα

06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποιοι θα πάρουν το «χρυσό» επίδομα 3.250 ευρώ: Πώς θα καταβληθεί στους δικαιούχους

21:02ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Απορρίπτει το σχέδιο των 19 σημείων - Ο πόλεμος μπορεί να συνεχισθεί ως τα Χριστούγεννα

21:23ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Adel: Ξεκίνησαν οι βροχοπτώσεις στην Ήπειρο - Οι περιοχές που θα «βουλιάξουν» μέχρι την Παρασκευή

16:30ΕΛΛΑΔΑ

«Ιθάκη»: Πόσα λεφτά έβγαλε σε μια μέρα ο Αλέξης Τσίπρας από το νέο του βιβλίο

14:59ΚΟΣΜΟΣ

Κιρ Στάρμερ: Υιοθέτησε το trend «6-7», ξετρέλανε τους μαθητές και... ζήτησε συγγνώμη από τη διευθύντρια - Το viral βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ