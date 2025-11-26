Ηράκλειο: Στις φλόγες αποθήκη με τρόφιμα και χαρτικά είδη
Μεγάλη η κινητοποίηση από την Πυροσβεστική
Μεγάλη ήταν η κινητοποίηση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία στο Ηράκλειο, για την κατάσβεση πυρκαγιάς σε αποθήκη τροφίμων και χαρτικών ειδών, στην περιοχή Άγιος Ρωμανός, μεταξύ Ελιάς και Επισκοπής του Δήμου Χερσονήσου.
Η φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Τρίτης (25/11) και στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν, 30 πυροσβέστες με εννέα οχήματα, καθώς και μια υδροφόρα ΟΤΑ.
Σύμφωνα με ενημέρωση από την Πυροσβεστική, η φωτιά κατεσβέσθη λίγο μετά τα μεσάνυχτα, ενώ να σημειωθεί πως δεν απείλησε κάποιο από τα παρακείμενα κτήρια της περιοχής.
