Ηράκλειο: Στις φλόγες αποθήκη με τρόφιμα και χαρτικά είδη

Μεγάλη ήταν η κινητοποίηση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία στο Ηράκλειο, για την κατάσβεση πυρκαγιάς σε αποθήκη τροφίμων και χαρτικών ειδών, στην περιοχή Άγιος Ρωμανός, μεταξύ Ελιάς και Επισκοπής του Δήμου Χερσονήσου.

Η φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Τρίτης (25/11) και στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν, 30 πυροσβέστες με εννέα οχήματα, καθώς και μια υδροφόρα ΟΤΑ.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Πυροσβεστική, η φωτιά κατεσβέσθη λίγο μετά τα μεσάνυχτα, ενώ να σημειωθεί πως δεν απείλησε κάποιο από τα παρακείμενα κτήρια της περιοχής.