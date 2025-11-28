Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 42χρονος Τούρκος που διώκεται για ανθρωποκτονία στη χώρα του

Η Ερυθρά Αγγελία αφορούσε αδικήματα του τουρκικού ποινικού κώδικα

Στη σύλληψη ενός 42χρονου Τούρκου υπηκόου που έχει καταδικαστεί για σωρεία ποινικών αδικημάτων στη χώρα του, προχώρησαν οι ελληνικές Αρχές την Πέμπτη (27/11) στη Θεσσαλονίκη.

Ο 42χρονος αναζητούνταν με Ερυθρά Αγγελία των τουρκικών Αρχών και θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα.

Η Ερυθρά Αγγελία αφορούσε αδικήματα του τουρκικού ποινικού κώδικα για «ανθρωποκτονία εκ προθέσεως, αιτίες για διακριτική εξομάλυνση, στέρηση εξάσκησης ορισμένων δικαιωμάτων, σωματική βλάβη, σοβαρή σωματική βλάβη λόγω των συνεπειών του, σωματική βλάβη από αμέλεια και απόδραση καταδικασθέντα ή κρατουμένου».

