Άλιμος: Νέα επίθεση του «Δράκου» - Η τέταρτη σε μόλις μια εβδομάδα

Ο «δράκος» του Αλίμου συνεχίζει να τρομοκρατεί την περιοχή, επιτιθέμενος επανειλημμένα σε γυναίκες.

Ο άνδρας που εμφανίζεται σε βίντεο ντοκουμέντο του LIVE NEWS, γνωστός ως «δράκος» του Αλίμου, παραμένει ασύλληπτος και συνεχίζει τις σεξουαλικές παρενοχλήσεις, με μία γυναίκα να έχει βιώσει ήδη τέσσερις επιθέσεις από τον ίδιο δράστη.

Η δράση του «δράκου» εξελίσσεται σε συγκεκριμένη περιοχή του Αλίμου, όπου συχνά στήνει καραούλι στα ίδια σημεία, εκμεταλλευόμενος την απουσία άλλων περαστικών. Μια γυναίκα που έχει πέσει θύμα του τρεις φορές, περιγράφει ότι ο δράστης την παρενοχλεί σεξουαλικά με επίμονη επιθετικότητα. Όπως τονίζει η αδερφή του θύματος, ο άνδρας δεν επιδιώκει να κλέψει αντικείμενα, αλλά να ασκήσει σεξουαλική βία.

Σε μία από τις επιθέσεις, ο δράστης χρησιμοποίησε βίντεο πορνογραφικού περιεχομένου για να πλησιάσει το θύμα, προσπαθώντας να την παγιδεύσει. Ωστόσο, η γυναίκα κατάφερε να αντιδράσει φωνάζοντας βοήθεια, γεγονός που ανάγκασε τον δράστη να αποτραπεί και να απομακρυνθεί. Η αδερφή της περιγράφει τον δράστη ως επικίνδυνο αλλά και φοβισμένο, που αποφεύγει την άμεση σύγκρουση όταν αντιλαμβάνεται την αντίσταση.

Παρά τις επανειλημμένες καταγγελίες και τις προσπάθειες της αστυνομίας, ο «δράκος» παραμένει ελεύθερος, προκαλώντας τρόμο στους κατοίκους της περιοχής. Οι περιπολίες φαίνεται να μην επαρκούν, ενώ οι τοπικές αρχές έχουν προτείνει στις γυναίκες να μετακινούνται ομαδικά, μέτρο που πολλοί θεωρούν ανεπαρκές και ανεξήγητο για την αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών.

Οι κάμερες ασφαλείας έχουν καταγράψει αρκετές στιγμές της δράσης του «δράκου», με τις μαρτυρίες των θυμάτων να αξιολογούνται με προσοχή. Παράλληλα, ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι παρόμοιες επιθέσεις έχουν σημειωθεί και σε άλλες περιοχές, όπως στον Πειραιά, υποδηλώνοντας την ανάγκη για αυξημένα μέτρα προστασίας και γρήγορη δράση των αρχών.