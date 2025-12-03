Πειραιάς: Συνελήφθη 16χρονος αλλοδαπός για σεξουαλική επίθεση σε γυναίκα

Στην ταυτοποίηση και σύλληψη του δράστη που θώπευσε γυναίκα το πρωί της Δευτέρας 24 Νοεμβρίου στον Πειραιά προχώρησαν αστυνομικές δυνάμεις. Οι αρχές κατάφεραν να εντοπίσουν τον ύποπτο, ο οποίος είναι ανήλικος και διαμένει σε δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην περιοχή.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δημοτικού Θεάτρου ανέλαβε την προανάκριση της υπόθεσης. Μετά από ενδελεχή έρευνα, οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν τον 16χρονο αλλοδαπό ως τον δράστη της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Η υπόθεση αφορά σε περιστατικό που συνέβη τις πρωινές ώρες της Δευτέρας στον Πειραιά, όπου η γυναίκα έπεσε θύμα ακατάλληλης συμπεριφοράς.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες συνέταξαν δικογραφία σε βάρος του ανηλίκου, η οποία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα. Η διαδικασία συνεχίζεται, ενώ οι αρχές επισημαίνουν τη σημασία της προστασίας των θυμάτων και την ανάγκη άμεσης απονομής δικαιοσύνης σε τέτοια περιστατικά.