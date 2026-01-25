Η μαφία των καυσίμων: Το modus operandi του πώς έκλεβαν οδηγούς και κράτος

Το «ελληνικό FBI» περιορίζει τη «χασούρα» από τις «πειραγμένες» αντλίες για το Ελληνικό Δημόσιο, όμως οι εναπομείναντες της Greek Mafia και οι… επίγονοι συνεχίζουν να δραστηριοποιούνται στο λαθρεμπόριο και τη νόθευση καυσίμων, αλλά και στο παράνομο λογισμό- «κλέφτη» των πολιτών.

Αυτό διαπιστώνουν τα στελέχη της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων μετά την εξάρθρωση της μεγάλης εγκληματικής οργάνωσης που προκάλεσε ζημία 25 εκατομμυρίων ευρώ στις τσέπες ανυποψίαστων πελατών πρατηρίων.

Οπως επισημαίνουν αρμόδιοι αξιωματικοί, η δράση της οργάνωσης αποτελούσε εξαίρεση και όχι κανόνα, καθώς το τελευταίο διάστημα παρατηρείται… στροφή προς τη νομιμότητα από τους παρανομούντες πρατηριούχους, υπό τον φόβο λουκέτων. Είναι ενδεικτικό ότι μετά το προηγούμενο χτύπημα της ΕΛ.ΑΣ. σε ομάδα με αντίστοιχη εγκληματική δραστηριότητα τον περασμένο Σεπτέμβριο, η ΑΑΔΕ μέσα σε δύο μήνες (Οκτώβριο-Νοέμβριο) έβαλε στα ταμεία της περισσότερα από 300 εκατομμύρια ευρώ από φόρους καυσίμων στην Αττική.

Μετά την εξάρθρωση του κυκλώματος του Σεπτεμβρίου οι Αρχές είχαν βάλει λουκέτο σε 16 βενζινάδικα, ενώ οι επιχειρήσεις της περασμένης εβδομάδας οδήγησαν στο σφράγισμα ακόμη 16 πρατηρίων από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Ενα από αυτά είχε γίνει στόχος βομβιστικής επίθεσης στο πλαίσιο της αιματηρής διαμάχης ανάμεσα σε εναπομείναντα μέλη της αποκαλούμενης Greek Mafia.

Ο «οδηγός»

Λαθρεμπορία, επικίνδυνη σωματική βλάβη, ναρκωτικά, παράβαση των κανόνων ρύθμισης της αγοράς προϊόντων. Πρόκειται για μερικά από τα αδικήματα με τα οποία είχε απασχολήσει τις Αρχές ο 52χρονος… οδηγός του αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης. Μαζί με τον γιο του, αποτελούσαν άτομα απόλυτης εμπιστοσύνης και είχαν αναλάβει τη στρατολόγηση των υπαλλήλων που θα χειρίζονταν το παράνομο λογισμικό στα συνεργαζόμενα πρατήρια. Ο 52χρονος είχε ως επαγγελματική δραστηριότητα το λιανικό εμπόριο σε υπαίθριους πάγκους, ενώ ο 24χρονος γιος του ήταν υπεύθυνος σε πρατήριο στο Σχηματάρι. Ο οδηγός συνήθιζε να μεταβαίνει μαζί με τον αρχηγό στα επίμαχα βενζινάδικα, προκειμένου να ελέγχει τους υπαλλήλους και να εισπράττει τα χρήματα από την παράνομη δραστηριότητα. Για τις παράνομες επαφές, χρησιμοποιούσε πάντοτε την εφαρμογή κωδικοποιημένων επικοινωνιών SIGNAL.

Απόλυτος αρχηγός της οργάνωσης ήταν ο 43χρονος πρώην «συνεργάτης» του Γιώργου Μοσχούρη, του επονομαζόμενου «Θαμνάκια»-«Μεγάλου ή Τρελού», που δολοφονήθηκε τον περασμένο Απρίλιο στο Χαλάνδρι. Είχε συνολικά 20 πρατήρια υγρών καυσίμων στην επιρροή του σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Δράμα, Μαγνησία, Εύβοια, Λάρισα και Πιερία, τα οποία συντόνιζε καθημερινά, ενώ ενημερωνόταν για τα ταμεία τους και ανά τακτά χρονικά διαστήματα εισέπραττε μετρητά από αυτά.

Μία 43χρονη υπάλληλος σε ένα από τα συνεργαζόμενα πρατήρια της οργάνωσης είχε αναλάβει τον ρόλο της εκπαιδεύτριας για τους υπαλλήλους που θα χρησιμοποιούσαν το παράνομο πρόγραμμα. Είχε άριστες γνώσεις στον χειρισμό του λογισμικού και παρείχε βοήθεια τηλεφωνικά σε περίπτωση προβλήματος είτε με πρόγραμμα απομακρυσμένης πρόσβασης, προκειμένου να αποφεύγονται τα λάθη στα ισοζύγια κατά το κλείσιμο των βαρδιών.

Οι συνομιλίες

«Είχε 4 λίτρα δεξιά την κατοστάρα να δουλέψει και έβαλε ένα πενηντάρικο και το πήγε ίσα ίσα. Είναι επειδή δεν έχει δουλέψει πολύ η δεξαμενή μήπως», αναφέρει, σε μία από τις συνομιλίες που κατέγραψε ο κοριός της ΕΛ.ΑΣ., ένας 39χρονος διαχειριστής πρατηρίου στη Λεωφόρο Βάρης. Στην άλλη άκρη της γραμμής είναι η 43χρονη σύζυγός του, η «εκπαιδεύτρια» με τις άριστες γνώσεις του λογισμικού που πειράζει τις αντλίες. Ο 39χρονος τη συμβουλεύεται, φοβούμενος ότι έχει κάνει κάποιο λάθος. Σε άλλη καταγεγραμμένη συνομιλία του ζευγαριού γίνονται αναφορές για χρηματικά ποσά:

43ΧΡΟΝΗ: Ακουσε με, πίσω από το laptop έχω ένα τετράδιο. Πάρ’ το. Στην τελευταία του σελίδα.

39ΧΡΟΝΟΣ: Α, 30/9 είκοσι χιλιάρικα.

43ΧΡΟΝΗ: Ωραία, τώρα από κάτω θα μου γράψεις, 31/10, είκοσι δύο.

«Είχα βάλει πριν βενζίνη, δεν μου έχει σβήσει ούτε το λαμπάκι ούτε ανέβηκε καθόλου. Γιατί, τι έχει γίνει;», αναρωτιέται μία οδηγός που συνομιλεί με υπάλληλο σε ένα από τα επίμαχα πρατήρια λίγη ώρα μετά τον ανεφοδιασμό του αυτοκινήτου της. Ακολουθεί ο παρακάτω διάλογος:

ΟΔΗΓΟΣ: Εβαλα 20 ευρώ και δεν μου έχει σβήσει ούτε το λαμπάκι ούτε ανέβηκε καθόλου η βενζίνη.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ: Μπορεί να έχει κολλήσει το φλοτέρ σας. Ε, συμβαίνει αυτό με το αυτοκίνητο.

ΟΔΗΓΟΣ: Δεν ήταν χαλασμένο. Τώρα έγινε αυτό.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ: Δεν είναι ότι είναι χαλασμένο, απλά μπορεί να έχει κολλήσει και να ανέβει ξαφνικά. Σε πολλά αυτοκίνητα συμβαίνει καθημερινά, δεν είναι κάτι το περίεργο.

Το ποσοστό της κλοπής, σύμφωνα με αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ανερχόταν από 15% έως και 40%, ανάλογα με την ποσότητα του καυσίμου που ήθελαν οι οδηγοί να βάλουν στα οχήματά τους.

«Αρωμα»… Greek Mafia

Ενα από τα πρατήρια με τα παράνομα λογισμικά που διαχειριζόταν ο αρχηγός στην οδό Ομηρίδου Σκυλίτση στον Πειραιά, για λογαριασμό του Γιώργου Μοσχούρη, είχε γίνει στόχος επικίνδυνης βομβιστικής επίθεσης στις 8 Μαρτίου 2024. Τότε από θαύμα είχαν σωθεί ένας ιδιοκτήτης αυτοκινήτου που εφοδιαζόταν με καύσιμα και δύο υπάλληλοι.

Το συγκεκριμένο πρατήριο είχε γίνει «μήλον της Εριδος» και αφορμή επίδειξης ισχύος ανάμεσα στον Γιώργο Μοσχούρη και σε 55χρονο έγκλειστο μέλος της παλιάς φουρνιάς της Greek Mafia.

Σκιώδης ιδιοκτήτης του συγκεκριμένου πρατηρίου υγρών καυσίμων ήταν ο 44χρονος Βαγγέλης Ζαμπούνης, ο επονομαζόμενος «Ζαμπόν», που είχε δολοφονηθεί, στις 14 Ιανουαρίου 2024, έξω από βενζινάδικο ιδιοκτησίας του στον Νέο Κόσμο. Ο πραγματικός ιδιοκτήτης ήταν ο 43χρονος που συνελήφθη στο πλαίσιο της εγκληματικής οργάνωσης. Μετά τη δολοφονία του «Ζαμπόν», το συγκεκριμένο βενζινάδικο επεδίωκε να «κληρονομήσει» ο 55χρονος κουμπάρος του, ο μοναδικός επιζών από την παλιά «τριανδρία» της Greek Mafia, ωστόσο αυτό περιήλθε στην κατοχή του «Θαμνάκια».

Στην προηγούμενη μεγάλη υπόθεση νοθείας και λαθρεμπορίου καυσίμων, που είχε εξιχνιαστεί στις 3 Σεπτεμβρίου 2025, συμμετείχαν ο γιος δολοφονημένου μέλους της Greek Mafia και ο Γιάννης Λάλας ή «Μάγειρας» που δολοφονήθηκε πρόσφατα στην Αράχοβα. Μάλιστα, ο 42χρονος «Μάγειρας», λίγους μήνες πριν πέσει νεκρός από πυρά εκτελεστών, είχε δεχθεί δολοφονική επίθεση λίγα μέτρα μακριά από ένα από τα ελεγχόμενα πρατήρια στα Ανω Λιόσια δεχόμενος «βροχή» πυροβολισμών από καλάσνικοφ. Είχε κατηγορηθεί ως μέλος του μεγάλου κυκλώματος του αποκαλούμενου «Εντικ», το οποίο δραστηριοποιείτο σε εκβιάσεις, εκρήξεις, σωματικές βλάβες, λαθρεμπόριο τσιγάρων και εκτελέσεις μελών της Greek Mafia.

Τα… χαρτιά

Σε μια αντίστοιχη υπόθεση που διαχειρίστηκε, τον περασμένο Σεπτέμβριο, το «ελληνικό FBI», ένα παράνομο λογισμικό με λογότυπο… πασιέντσα «πείραζε» τις αντλίες και έκλεβε το 25% του καυσίμου. Ηταν ένα από τα τρία διαφορετικά λογισμικά που διέθεταν τα συνεργαζόμενα πρατήρια μεγάλης εγκληματικής οργάνωσης, το οποίο στην επιφάνεια εργασίας των υπολογιστών φαινόταν ως… ηλεκτρονικό παιχνίδι χαρτιών, για να μη γίνεται αντιληπτό σε περίπτωση ελέγχου. Οι χειριστές του, με έναν ειδικό συνδυασμό μέσα από την πασιέντσα, κατέληγαν στο σύστημα εισροών-εκροών και πραγματοποιούσαν ελλειμματικές παραδόσεις. Το δεύτερο λογισμικό έκανε παρεμβάσεις παραστατικά και τις αναφορές των πωλήσεων, ενώ το τρίτο έμπαινε κατευθείαν στις αντλίες και παραποιούσε τη λιτρομέτρηση. Μόνο μέσα στο 2025, η οργάνωση διακίνησε παράνομα πάνω από 1.340.000 λίτρα βενζίνης και περισσότερα από 212.000 λίτρα χημικών διαλυτών, με το συνολικό όφελος που αποκόμισε να υπολογίζεται σε τουλάχιστον 3 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, οι δασμοφορολογικές απώλειες για το Δημόσιο ξεπέρασαν το 1,5 εκατομμύριο ευρώ.

Η… αριθμομηχανή και τα μυστικά δωμάτια

«Calculator» (αριθμομηχανή). Αυτή ήταν η ονομασία στο παράνομο λογισμικό που χρησιμοποιούσαν τα συνεργαζόμενα πρατήρια του κυκλώματος, το οποίο προσομοιάζει με αριθμομηχανή. Για κάθε 20 λίτρα βενζίνης οι καταναλωτές που έπεσαν θύματα των απατεώνων έχαναν δύο λίτρα που δεν κατέληγαν ποτέ στο ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου τους. Το λογισμικό που «πείραζε» τις αντλίες ήταν εγκατεστημένο μέσα σε υπολογιστές, σε μυστικά δωμάτια των πρατηρίων. Οι χώροι είχαν πόρτες ασφαλείας που άνοιγαν με κωδικούς και δεν διέθεταν παράθυρα.

Στο παράνομο λογισμικό απεικονίζονταν σε στήλες ανά πιστόλι μάνικας: Η δεξαμενή του πρατηρίου, το είδος καυσίμου, τα πωληθέντα λίτρα για τα οποία δεν εκδόθηκε απόδειξη, η αξία σε ευρώ των λίτρων που παρακρατήθηκαν από τον πελάτη, το ποσοστό παρακράτησης και το όριο των λίτρων πάνω από τα οποία απενεργοποιείται η παρακράτηση. Παράλληλα το πρόγραμμα είχε ειδική ένδειξη με την ονομασία «SOS», η οποία επέτρεπε, σε περίπτωση ελέγχου, να τερματιστεί η λειτουργία του λογισμικού και να εξαφανιστεί από την οθόνη του υπολογιστή.

Οπως προέκυψε από την έρευνα, ο εκάστοτε χειριστής του λογισμικού είχε δυνατότητα ενδοεπικοινωνίας με τον υπάλληλο στις αντλίες, ενώ η εταιρία που έκανε την εγκατάσταση του παράνομου προγράμματος είχε τη δυνατότητα εισόδου εξ αποστάσεως.

Η απάτη σε αριθμούς

– 1.340.000 λίτρα βενζίνης και 212.000 λίτρα χημικών διαλυτών διακίνησε παράνομα η εγκληματική οργάνωση το 2025

– 3 εκατομμύρια ευρώ το όφελος της σπείρας

– 1,5 εκατομμύριο ευρώ οι δασμολογικές απώλειες για το Δημόσιο

– 25 εκατομμύρια ευρώ η απώλεια για τους καταναλωτές

– 16 πρατήρια σφραγίστηκαν

Πηγή: Εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος»