Βόλος: Ένοπλη ληστεία σε σούπερ μάρκετ – Απείλησε με μαχαίρι τον ιδιοκτήτη και συνελήφθη
Ο άνδρας επιχείρησε να κλέψει 12 μπουκάλια ουίσκι
Στιγμές τρόμου εκτυλίχθηκαν το πρωί της Δευτέρας 26 Ιανουαρίου σε σούπερ μάρκετ στον Βόλο, όταν άνδρας εισέβαλε στο κατάστημα και αφαίρεσε 12 μπουκάλια ουίσκι, απειλώντας με μαχαίρι τον ιδιοκτήτη.
Ωστόσο, ο δράστης έγινε αντιληπτός από τον ιδιοκτήτη, ο οποίος του ζήτησε να αφήσει τα μπουκάλια και να αποχωρήσει από το κατάστημα. Ο άνδρας αρνήθηκε να συμμορφωθεί και η κατάσταση κλιμακώθηκε, όταν έβγαλε μαχαίρι και απείλησε τον ιδιοκτήτη, προκαλώντας πανικό στον χώρο.
Στο σημείο κλήθηκε άμεσα η Αστυνομία, με αστυνομικούς να φτάνουν στο κατάστημα και να προχωρούν στη σύλληψη του δράστη χωρίς να σημειωθεί περαιτέρω τραυματισμός.
Ο συλληφθείς οδηγείται στην Αστυνομική Διεύθυνση Μαγνησίας, ενώ οι Αρχές διενεργούν έρευνα για να διαπιστωθεί αν εμπλέκεται σε άλλες παρόμοιες ενέργειες ή αν υπήρξαν συνεργοί.