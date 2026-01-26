Γλυφάδα: «Παναγία μου, βοήθα με» φώναζε ο 80χρονος ενώ τον σκότωνε ο γιος του

Σοκ προκαλεί η πατροκτονία που σημειώθηκε χθες το πρωί στην Γλυφάδα, όπου ένας 46χρονος άνδρας δολοφόνησε τον 80χρονο πατέρα του. Η υπόθεση φέρνει στο φως σημαντικά ερωτήματα σχετικά με τη διαχείριση ασθενών με σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα και την αποτελεσματικότητα της κοινωνικής παρακολούθησης.

Σύμφωνα με μαρτυρίες συγγενών που μίλησαν στο MEGA, ο 46χρονος, ο οποίος αντιμετώπιζε σοβαρή παρανοϊκή σχιζοφρένεια και είχε νοσηλευτεί στο παρελθόν σε ψυχιατρικές κλινικές, άφηνε πολλούς να ανησυχούν για την ελευθερία του.

«Ακούσαμε ‘Παναγία μου βοήθα με’ πριν από την επίθεση», αναφέρει ένας γείτονας, περιγράφοντας την τραγική στιγμή της δολοφονίας. Οι φωνές του πατέρα που εκλιπαρούσε «παιδί μου πέθανα, μην με σκοτώνεις άλλο» συγκλόνισαν όσους βρέθηκαν στο σημείο.

Το χρονικό της υπόθεσης

Η επίθεση συνέβη λίγο μετά τις 08:00 το πρωί, όταν ο 46χρονος περίμενε έξω από το σπίτι του πατέρα του και τον μαχαίρωσε επανειλημμένα. Στη συνέχεια, μετέφερε τη σορό στο πορτ μπαγκάζ του αυτοκινήτου του. Το φονικό προκάλεσε αναστάτωση στην περιοχή, με γείτονες να περιγράφουν πως ο δράστης πιθανόν έβαλε να παίζει εκκλησιαστικό κανάλι στοραδιόφωνο για να καλύψει τις φωνές.

Πριν από 12 χρόνια, ο ίδιος άνδρας είχε κατηγορηθεί για τη δολοφονία της μητέρας του με παρόμοιο τρόπο και είχε φυλακιστεί στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Κορυδαλλού. Η αποφυλάκισή του το 2018 συνοδεύτηκε από ακούσια νοσηλεία στο Δρομοκαΐτειο, η οποία ωστόσο ήταν σύντομη, και έκτοτε αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Προβληματισμοί για τη φαρμακευτική αγωγή και την επιτήρηση

Σύμφωνα με τους συγγενείς, ο 46χρονος δεν ακολουθούσε κανονικά τη φαρμακευτική του αγωγή τα τελευταία χρόνια και ζούσε απομονωμένος. «Έμενε μόνος του γιατί φοβόταν ότι ο πατέρας του θα τον έκλεινε ξανά στο ψυχιατρείο και είχε διακόψει κάθε επαφή μαζί του», αναφέρουν. Παρά τις τακτικές επισκέψεις σε ψυχιάτρους και τη συνταγογράφηση φαρμάκων, δεν υπήρχε επαρκής έλεγχος της συμμόρφωσης στη θεραπεία.

Ο δράστης συνελήφθη άμεσα και στην κατοχή του βρέθηκε το μαχαίρι της δολοφονίας. Παρά το γεγονός ότι τηρούσε τον περιοριστικό όρο να παρουσιάζεται δύο φορές το μήνα στο αστυνομικό τμήμα, παραβίαζε τον όρο της διαμονής στο σπίτι του πατέρα του.

Αυτή η υπόθεση αναδεικνύει την ανάγκη για αυστηρότερη παρακολούθηση και στήριξη των ατόμων με βαριά ψυχιατρικά νοσήματα, ώστε να προληφθούν τραγικά γεγονότα στο μέλλον. Παράλληλα, εγείρει κρίσιμα ερωτήματα για το πώς το σύστημα υγείας και η κοινωνία διαχειρίζονται την επανένταξη ασθενών με επικίνδυνη συμπεριφορά.

