Χαϊδάρι: Καταδίωξη 20χρονου - Είχε γεμάτο πιστόλι πάνω του, απειλούσε και έβριζε τους αστυνομικούς

Στη σύλληψη ενός 20χρονου προχώρησαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. της Γ.Α.Δ.Α., τις βραδινές ώρες της Παρασκευής 24 Ιανουαρίου 2026, στην περιοχή του Χαϊδαρίου. Ο νεαρός κατηγορείται για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, εξύβριση και απειλή.

Στη σχηματισθείσα δικογραφία περιλαμβάνεται και έτερος δράστης, ο οποίος κατηγορείται για απείθεια και επικίνδυνη οδήγηση.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, περιπολούντες αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. εντόπισαν δίκυκλο στο Χαϊδάρι, στο οποίο επέβαινε ο 20χρονος ως συνεπιβάτης, με οδηγό άγνωστο άτομο, και τους κάλεσαν σε έλεγχο. Στη θέα των αστυνομικών, ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη.

Κατά τη διάρκειά της, ο 20χρονος αποβιβάστηκε από το δίκυκλο και προσπάθησε να διαφύγει πεζός, ωστόσο ακινητοποιήθηκε λίγο αργότερα από τους αστυνομικούς. Κατά τη σύλληψή του, επέδειξε επιθετική συμπεριφορά, εξυβρίζοντας και απειλώντας τους αστυνομικούς.

Σε έλεγχο που διενεργήθηκε στην κατοχή του, βρέθηκε πιστόλι με φυσίγγιο στη θαλάμη, καθώς και γεμιστήρας με πέντε φυσίγγια.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε, με τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαϊδαρίου, στον αρμόδιο Εισαγγελέα.