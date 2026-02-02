Ομόνοια: Συνελήφθη 38χρονος με 107 γραμμάρια από το χάπι του βιασμού - Τι ισχυρίστηκε

Οι Αρχές διερευνούν αν ο συλληφθείς θα διοχέτευε την επικίνδυνη ουσία σε νυχτερινά κέντρα της Αθήνας

Ομόνοια: Συνελήφθη 38χρονος με 107 γραμμάρια από το χάπι του βιασμού - Τι ισχυρίστηκε
Συναγερμός στις διωκτικές αρχές μετά τη σύλληψη ενός άνδρα στην Ομόνοια, ο οποίος είχε στην κατοχή του μεγάλη ποσότητα της ουσίας GHB, το λεγόμενο «χάπι βιασμού».

Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ που προβλήθηκε στο βραδινό δελτίο ειδήσεων του Star, αστυνομικοί εντόπισαν τον 38χρονο να κινείται ύποπτα στην περιοχή της Ομόνοιας και τον κάλεσαν για έλεγχο.

Κατά την σωματική έρευνα που διενεργήθηκε βρήκαν πάνω του δύο μπουκάλια με υγρό, βάρους περίπου 107 γραμμαρίων, το οποίο εκτιμάται ότι είναι αυτή η επικίνδυνη ουσία.

«Το χρησιμοποιώ για να κοιμάμαι»

Ο 38χρονος μετά την σύλληψή του προέβη σε έναν σοκαριστικό ισχυρισμό. Όπως ισχυρίσθηκε ενώπιων των αστυνομικών ο 38χρονος χρησιμοποιεί ο ίδιος την ουσία για να κοιμάται μιας και είναι χρήστης. «Είμαι χρήστης και ο ίδιος. Αυτό το υγρό το παίρνω μόνο και μόνο για να μπορέσω να κοιμηθώ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

38xronos-omonoia.jpg

Ωστόσο, η ποσότητα των 107 γραμμαρίων που εντοπίστηκε στην κατοχή του θεωρείται εξαιρετικά μεγάλη για ατομική χρήση καθώς λίγες μόνο σταγόνες είναι αρκετές για να προκαλέσουν απώλεια συνείδησης και αποσύνδεση από το περιβάλλον.

Οι Αρχές πλέουν ερευνούν αν ο συλληφθείς σκόπευε να τη διοχετεύσει σε νυχτερινά κέντρα της Αθήνας, όπου το λεγόμενο «χάπι βιασμού» χρησιμοποιείται εγκληματικά για τη νάρκωση θυμάτων, χωρίς εκείνα να αντιληφθούν το παραμικρό.

Χάπι βιασμού: Τι είναι, τι προκαλεί στο θύμα και ποιες οι παρενέργειες

Πρόκειται για το GHB ή γ-υδροξυβουτυρικό οξύ που έγινε γνωστό στο ευρύ κοινό ως «χάπι βιασμού» περί τα τέλη της δεκαετίας του 1990. Το GHB είναι άχρωμο και άοσμο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πλήρη εξουδετέρωση του θύματος. Για τον λόγο αυτό λέγεται και «χάπι βιασμού».

Όταν καταναλώνεται, το θύμα θα αισθανθεί γρήγορα υπνηλία και μπορεί να χάσει τις αισθήσεις του. Κατά την ανάρρωση μπορεί να υπάρχει μειωμένη ικανότητα ανάκλησης γεγονότων που έχουν συμβεί κατά την περίοδο δηλητηρίασης. Σε αυτές τις καταστάσεις είναι συχνά δύσκολη η απόδειξη και ο προσδιορισμός του δράστη του βιασμού.

Η ουσία δεν ανιχνεύεται στα ούρα, αλλά στα μαλλιά

Είναι, επίσης, δύσκολο να προσδιοριστεί πόσο συχνά χρησιμοποιείται το GHB για τη διευκόλυνση του βιασμού, καθώς είναι δύσκολο να εντοπιστεί σε δείγμα ούρων μετά από μια μέρα και πολλά θύματα μπορεί να ανακαλέσουν τον βιασμό μόνο μετά από καιρό.

Το GHB μπορεί να ανιχνευθεί στα μαλλιά. Η εξέταση μαλλιών μπορεί να είναι χρήσιμο εργαλείο σε δικαστικές υποθέσεις ή για πληροφόρηση του ίδιου του θύματος.

Για την ανίχνευση GHB στα ούρα, το δείγμα πρέπει να ληφθεί εντός τεσσάρων ωρών από την κατάποση GHB και δεν μπορεί να ελεγχθεί στο σπίτι.

Σημειώνεται ότι το GHB δεν αφήνει ίχνη στο σώμα μετά από σύντομο χρονικό διάστημα, περιπλέκοντας τη διάγνωση και την έρευνα.

Οι παρενέργειες

Στους ανθρώπους, το GHB έχει αποδειχθεί ότι μειώνει το ποσοστό αποβολής του αλκοόλ. Αυτό μπορεί να εξηγήσει την αναπνευστική ανακοπή που έχει αναφερθεί μετά από κατάποση και των δύο φαρμάκων.

Σε πολλές μελέτες, το GHB έχει βρεθεί ότι επηρεάζει τη χωρική μνήμη, τη μνήμη εργασίας, τη μάθηση και τη μνήμη σε αρουραίους με χρόνια χορήγηση.

Τέλος, όσον αφορά τους θανάτους που σχετίζονται με το «χάπι του βιασμού», μία δημοσίευση διερεύνησε 226 θανάτους που αποδόθηκαν στο GHB. Από τους 226 θανάτους, 213 είχαν καρδιακή αναπνοή και 13 είχαν θανατηφόρα ατυχήματα. Σε 71 θανάτους (34%) δεν υπήρχαν άλλες τοξικές ουσίες. Τα μεταθάνατια επίπεδα γ-υδροξυβουτυρικού στο αίμα ήταν 18–4400 mg / L (διάμεση τιμή = 347) σε θανάτους αρνητικούς για άλλες ουσίες.

