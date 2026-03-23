Απάτες εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος ΕΦΚΑ: 22 συλλήψεις λογιστών και επιχειρηματιών

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση της ΔΑΟΕ σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Στόχος των διωκτικών αρχών είναι η οριστική εξάρθρωση μιας εγκληματικής οργάνωσης, η οποία φέρεται να διέπραττε συστηματικά απάτες εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του ΕΦΚΑ. Παράλληλα, το συγκεκριμένο κύκλωμα ερευνάται για τεράστια φοροδιαφυγή, το ύψος της οποίας υπολογίζεται περίπου στα 11 εκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία της έρευνας, η σπείρα μεθόδευε τις παράνομες ενέργειές της μέσω της ίδρυσης εικονικών εταιρειών και της έκδοσης πλαστών τιμολογίων. Μέχρι αυτή τη στιγμή, οι δυνάμεις της αστυνομίας έχουν προχωρήσει σε 22 συλλήψεις ατόμων που εμπλέκονται άμεσα στην υπόθεση.

Μεταξύ των συλληφθέντων συγκαταλέγονται λογιστές, επιχειρηματίες, καθώς και άτομα που λειτουργούσαν αποκλειστικά ως «αχυράνθρωποι», προκειμένου να καλύπτονται οι πραγματικοί εγκέφαλοι της κομπίνας.