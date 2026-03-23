Πρέβεζα: Νέο οπαδικό επεισόδιο και σύλληψη για ληστεία

Επιμέλεια - Δημήτρης Δρίζος

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ένα νέο οπαδικό επεισόδιο σημειώθηκε στην Πρέβεζα, λίγες ημέρες μετά τη δολοφονία του Κλεομένη στην Καλαμαριά, με τη σύλληψη ενός άνδρα που επιτέθηκε σε οπαδό αντίπαλης ομάδας. Η δράση αυτή επιβεβαιώνει την ένταση και τις βίαιες συγκρούσεις που συνεχίζουν να ταλανίζουν τον χώρο του αθλητισμού στην Ελλάδα.

Όπως ανακοίνωσε η Ελληνική Αστυνομία, πέντε άτομα, με ρουχισμό που φέρει τα διακριτικά συγκεκριμένης ομάδας, προσέγγισαν έναν άνδρα στην Πρέβεζα, ο οποίος φορούσε αντιανεμικό μπουφάν με τα διακριτικά αντίπαλης ομάδας. Οι δράστες τον απείλησαν, αφαίρεσαν το μπουφάν και το κράνος του, προκαλώντας νέο περιστατικό βίας μεταξύ οπαδών.

Μετά την καταγγελία, το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πρέβεζας προχώρησε σε ταυτοποίηση ενός εκ των εμπλεκόμενων. Ο ύποπτος εντοπίστηκε και συνελήφθη στην περιοχή της Άρτας, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • το αφαιρεθέν αντιανεμικό μπουφάν, το οποίο αποδόθηκε στον ιδιοκτήτη του,
  • μαχαίρι τύπου «ματσέτα» σε θήκη,
  • ρουχισμός με διακριτικά της ομάδας του και
  • -10- τεμάχια διαφόρων χρωμάτων σπρέι βαφής.

Επιπλέον, κατασχέθηκε το αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσε ο ίδιος και οι συνεργοί του. Το αφαιρεθέν κράνος βρέθηκε κοντά στο σημείο του επεισοδίου και αποδόθηκε στον παθόντα.

Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία, απειλή και παραβάσεις της νομοθεσίας περί αθλητισμού, κατά συναυτουργία. Το περιστατικό αυτό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά βίαιων ενεργειών μεταξύ οπαδών που έχουν αυξηθεί το τελευταίο διάστημα σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
