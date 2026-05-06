Ιωάννινα: Συνελήφθησαν σεσημασμένοι ανήλικοι για διάρρηξη σε κατάστημα

Τέλος στη δράση μιας ομάδας που «χτυπούσε» καταστήματα στα Ιωάννινα έβαλε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων, εξιχνιάζοντας άμεσα διάρρηξη που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της 4ης Μαΐου 2026.

Όπως αναφέρει το epiruspost.gr, σύμφωνα με την καταγγελία, άγνωστοι είχαν παραβιάσει την πόρτα επιχείρησης υγειονομικού ενδιαφέροντος στην πόλη των Ιωαννίνων, αφαιρώντας από την ταμειακή μηχανή το ποσό των 300 ευρώ.

Η κινητοποίηση των αστυνομικών αρχών ήταν άμεση, οδηγώντας γρήγορα στην ταυτοποίηση των δραστών.

Πρόκειται για τρεις ανήλικους, οι οποίοι, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, είχαν σχηματίσει ομάδα με σκοπό τη διάπραξη κλοπών. Μάλιστα, οι συγκεκριμένοι ανήλικοι ήταν ήδη σεσημασμένοι για παρόμοια αδικήματα που είχαν τελέσει στο παρελθόν από κοινού.

Μετά από εντατικές αναζητήσεις, οι τρεις ανήλικοι εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν το μεσημέρι της Τρίτης (5/5) στα Ιωάννινα. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένη κλοπή και οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.

