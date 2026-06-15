Αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση κυκλώματος που έκλεβε οχήματα- 13 συλλήψεις μέχρι στιγμής

Η επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. παραμένει σε πλήρη εξέλιξη και αναμένονται νεότερες ανακοινώσεις σχετικά με την υπόθεση

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση κυκλώματος που έκλεβε οχήματα- 13 συλλήψεις μέχρι στιγμής
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
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  • Σε εξέλιξη βρίσκεται αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Βορειοανατολικής Αττικής και της Αθήνας για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που έκλεβε οχήματα.
  • Η επιχείρηση πραγματοποιείται από το ΤΔΕΕ Σπάτων
  • Αρτέμιδος με τη συνδρομή αστυνομικών της ΟΠΚΕ.
  • Έχουν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης και έχει σχηματιστεί δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάτων
  • Αρτέμιδος.
  • Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 13 άτομα και η αστυνομική επιχείρηση συνεχίζεται.
  • Αναμένονται νεότερες ανακοινώσεις για την υπόθεση από την ΕΛ.ΑΣ.
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Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες της Δευτέρας 15 Ιουνίου αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Βορειοανατολικής Αττικής και στην Αθήνα.

Η επιχείρηση πραγματοποιείται από το ΤΔΕΕ Σπάτων-Αρτέμιδος, με τη συνδρομή αστυνομικών της ΟΠΚΕ, στο πλαίσιο εκτέλεσης ενταλμάτων σύλληψης σε βάρος μελών εγκληματικής οργάνωσης, που φέρονται να αφαιρούσαν συστηματικά και επί μακρό χρονικό διάστημα οχήματα.

Για την υπόθεση έχει σχηματιστεί δικογραφία από το αρμόδιο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάτων-Αρτέμιδος, το οποίο εξέδωσε και τα σχετικά εντάλματα σύλληψης.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 13 άτομα, ενώ η επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. παραμένει σε πλήρη εξέλιξη και αναμένονται νεότερες ανακοινώσεις σχετικά με την υπόθεση.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

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