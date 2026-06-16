Ηλεία: Εξιχνιάστηκε υπόθεση εμπορίας ανθρώπων – Δικογραφία σε βάρος αλλοδαπού

Snapshot Εξιχνιάστηκε υπόθεση εμπορίας ανθρώπων στην Ηλεία με κατηγορούμενο έναν αλλοδαπό άνδρα.

Ο κατηγορούμενος κατηγορείται για εμπορία ανθρώπων και παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών μετά από καταγγελία θύματος.

Ο δράστης υπέκλεψε ταξιδιωτικά έγγραφα, εξανάγκαζε το θύμα να εργάζεται και παρακρατούσε μηνιαία ποσά ως αποπληρωμή χρέους.

Σε ελέγχους καταλυμάτων στη Βάρδα κατασχέθηκαν έγγραφα, διαβατήρια, κινητά τηλέφωνα και άλλα αντικείμενα που σχετίζονται με την υπόθεση.

Η δικογραφία θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας / Παράλληλη Έδρα Αμαλιάδας. Snapshot powered by AI

Υπόθεση εμπορίας ανθρώπων εξιχνίασαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου, με κατηγορούμενο έναν αλλοδαπό άνδρα, τα πλήρη στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, σε βάρος του κατηγορούμενου σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για εμπορία ανθρώπων και παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών, έπειτα από διερεύνηση καταγγελίας που υποβλήθηκε στη γραμμή καταπολέμησης εμπορίας ανθρώπων.

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται όταν οι αστυνομικοί εντόπισαν στο Καπελέτο έναν αλλοδαπό άνδρα, ο οποίος κατήγγειλε ότι ο κατηγορούμενος του είχε ζητήσει χρήματα, προκειμένου να του εκδώσει visa.

Από την αστυνομική προανάκριση προέκυψε ότι το θύμα είχε εισέλθει στην Ελλάδα τον Αύγουστο του 2025 και στη συνέχεια συναντήθηκε με τον κατηγορούμενο. Όπως διαπιστώθηκε, ο τελευταίος φέρεται να του παρακράτησε τα ταξιδιωτικά του έγγραφα, να του υπέδειξε τον χώρο όπου θα διέμενε και θα εργαζόταν, ενώ τον εξανάγκαζε να εργάζεται καθημερινά.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο κατηγορούμενος φέρεται να παρακρατούσε από το θύμα το ποσό των 500 ευρώ κάθε μήνα, με το πρόσχημα της αποπληρωμής χρέους.

Στο πλαίσιο των ερευνών, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν ελέγχους σε καταλύματα ιδιοκτησίας ημεδαπού άνδρα στη Βάρδα, τα οποία, σύμφωνα με την Αστυνομία, χρησιμοποιούσε ο κατηγορούμενος. Εκεί βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 19 δελτία διαβατηρίων, 65 ενυπόγραφα έγγραφα με στοιχεία ταυτότητας αλλοδαπών, 9 φωτοτυπίες διαβατηρίων αλλοδαπών, 3 κινητά τηλέφωνα, 4 κάρτες sim, καθώς και άδεια κυκλοφορίας αυτοκινήτου.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί εντόπισαν σε οικισμό στη Βάρδα ένα εγκαταλελειμμένο αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας του γιου του κατηγορούμενου, το οποίο κατασχέθηκε ως μέσο τέλεσης των αξιόποινων πράξεων.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του κατηγορούμενου θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας / Παράλληλη Έδρα Αμαλιάδας.

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