Θεσσαλονίκη: Εφιάλτης για 25χρονο – Τον απήγαγαν και με την απειλή όπλου του πήραν 20.000 ευρώ

Snapshot Πέντε άτομα απήγαγαν και λήστεψαν έναν 25χρονο στη δυτική Θεσσαλονίκη, αναγκάζοντάς τον με απειλή όπλου να μεταφέρει 20.000 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό.

Οι δράστες απαίτησαν επιπλέον χρήματα και απείλησαν τη ζωή του θύματος μετά την απελευθέρωσή του.

Έχουν συλληφθεί δύο αδέρφια (20 και 16 ετών) και ταυτοποιήθηκαν τρεις ακόμη συνεργοί ηλικίας 16, 16 και 18 ετών.

Στις οικίες των δραστών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν όπλα, μεταξύ των οποίων πιστόλι, αεροβόλα τύπου airsoft και μαχαίρια.

Σε βάρος των πέντε σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία, εκβίαση και παράβαση νόμου περί όπλων, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τη σύλληψη των υπόλοιπων συνεργών. Snapshot powered by AI

Στιγμές τρόμου έζησε ένας 25χρονος στη δυτική Θεσσαλονίκης, όταν έπεσε θύμα βίαιης αρπαγής και ληστείας από συνολικά πέντε άτομα. Οι δράστες τον ακινητοποίησαν και με την απειλή όπλου τον εξανάγκαζαν να μεταφέρει σε τραπεζικό λογαριασμό το ποσό των 20.000 ευρώ! Ο εφιάλτης όμως δεν τελείωσε εκεί αφού του ζήτησαν κι άλλα χρήματα ενώ όταν τελικά τον άφησαν ελεύθερο, εκτόξευσαν απειλές κατά της ζωής του!

Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί ως δράστες ήδη δύο αδέρφια, ένας 20 και ένας 16χρονος ενώ έχουν ταυτοποιηθεί και οι τρεις συνεργοί τους ηλικίας 16, 16 και 18 ετών, μετά από έρευνες των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ωραιοκάστρου, με τη συνδρομή του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι χθες τα ξημερώματα οι πέντε κατηγορούμενοι, επιβίβασαν τον 25χρονο σε όχημα και τον μετέφεραν σε περιοχή του Δήμου Ωραιοκάστρου, όπου αφού τον ακινητοποίησαν, απειλώντας τον με πιστόλι και με εργαλείο κοπής, τον εξανάγκασαν να μεταφέρει το χρηματικό ποσό των 20.000 ευρώ σε λογαριασμό που του υπέδειξαν.

Στη συνέχεια, τον οδήγησαν στην περιοχή των Αμπελοκήπων προκειμένου να προβεί σε ανάληψη μετρητών από ΑΤΜ χωρίς όμως αυτό να καταστεί εφικτό, ενώ όταν τον αποβίβασαν έξω από την οικία του, με απειλές κατά της ζωής του απαίτησαν την καταβολή επιπλέον χρηματικού ποσού και τη μη ενημέρωση των αστυνομικών αρχών. Ο 25χρονος φέρεται να γνώριζε τον έναν από τους πέντε και συγκεκριμένα τον 20χρονο.

Έπειτα από έρευνα στις οικίες των συλληφθέντων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, το παραπάνω αναφερόμενο πιστόλι, αεροβόλο τύπου airsoft, τέσσερα τυφέκια τύπου airsoft και τέσσερα μαχαίρια.

Ελληνική Αστυνομία

Σε βάρος των πέντε ατόμων σχηματίσθηκε δικογραφία, για ληστεία κατά συναυτουργία, εκβίαση κατά συναυτουργία και παράβαση του Νόμου περί όπλων.

Οι δύο συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό και σύλληψη των συνεργών τους.