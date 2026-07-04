Εξαρθρώθηκε συμμορία που «χτυπούσε» κοσμηματοπωλεία στην Αττική – Εννέα συλλήψεις, λεία 370.000 ευρώ

Σημαντικό πλήγμα σε εγκληματική οργάνωση που ειδικευόταν στις διαρρήξεις κοσμηματοπωλείων στην Αττική κατάφερε η ΕΛ.ΑΣ., καθώς αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά εξάρθρωσαν συμμορία, τα μέλη της οποίας φέρονται να είχαν αποκομίσει παράνομο όφελος ύψους περίπου 370.000 ευρώ.

Κατά τη διάρκεια συντονισμένης επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε το πρωί της 1ης Ιουλίου 2026, συνελήφθησαν εννέα μέλη της οργάνωσης, ηλικίας από 21 έως 45 ετών. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση και συμμετοχή σε συμμορία, διακεκριμένες κλοπές κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση, τετελεσμένες και σε απόπειρα, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Παράλληλα, στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμη ένα άτομο, το οποίο έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται.

Η έρευνα ξεκίνησε μετά από σειρά διαρρήξεων σε κοσμηματοπωλεία της Αττικής. Σύμφωνα με την Αστυνομία, τα μέλη της συμμορίας είχαν οργανώσει τη δράση τους τουλάχιστον από τις αρχές του 2026, έχοντας ως ορμητήριο οικισμό στον Άνω Κορυδαλλό.

Οι δράστες επέλεγαν τα καταστήματα-στόχους και εισέβαλαν σε αυτά είτε παραβιάζοντας τα ρολά ασφαλείας με λοστούς είτε σπάζοντας τις τζαμαρίες, αφαιρώντας χρυσά κοσμήματα μεγάλης αξίας. Κατά τη διάρκεια των επιθέσεων φορούσαν γάντια, κουκούλες και σκουρόχρωμα ρούχα, ώστε να δυσχεραίνουν την αναγνώρισή τους.

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της δράσης τους ήταν ότι, πριν από κάθε διάρρηξη, έκλεβαν αυτοκίνητα τα οποία χρησιμοποιούσαν ως «επιχειρησιακά» οχήματα για την προσέγγιση και τη διαφυγή τους. Στη συνέχεια τα εγκατέλειπαν κοντά στο ορμητήριό τους και διέφευγαν με άλλα οχήματα, δυσκολεύοντας τον εντοπισμό τους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, τα κλοπιμαία παραδίδονταν σε συνεργό στα Άνω Λιόσια, ο οποίος είχε αναλάβει τη διάθεσή τους στην παράνομη αγορά και τη διανομή των χρημάτων στα μέλη της συμμορίας. Με αυτόν τον τρόπο επιχειρούσαν να αποκρύψουν την προέλευση των παράνομων εσόδων και να τους προσδώσουν νόμιμη μορφή.

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις κατοικίες των συλληφθέντων κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, ρούχα που είχαν χρησιμοποιηθεί στις διαρρήξεις, 4.000 ευρώ σε μετρητά, πλήθος κοσμημάτων, έντεκα «επιχειρησιακά» κινητά τηλέφωνα, καθώς και πέντε οχήματα που χρησιμοποιούνταν για τη δράση της συμμορίας.

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί συνολικά 13 υποθέσεις, εκ των οποίων έξι αφορούν διαρρήξεις κοσμηματοπωλείων και επτά κλοπές αυτοκινήτων στις περιοχές του Κορυδαλλού, της Νίκαιας, του Μοσχάτου και άλλων περιοχών της Αττικής.

Το συνολικό παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε η εγκληματική ομάδα υπολογίζεται σε περίπου 370.000 ευρώ.

Οι εννέα συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται για να διαπιστωθεί ενδεχόμενη εμπλοκή τους και σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις.

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