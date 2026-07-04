Αχαρνές: Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. –14 συλλήψεις και ξήλωμα 715 μέτρων καλωδίων για ρευματοκλοπές

Εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποίησε η ΕΛ.ΑΣ. το πρωί της Παρασκευής (3/7) σε οικισμούς των Αχαρνών, με στόχο την αντιμετώπιση της παραβατικότητας και την αποτροπή παράνομων δραστηριοτήτων στην περιοχή.

Η επιχείρηση οργανώθηκε από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής και υλοποιήθηκε με τη συμμετοχή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, της Ο.Π.Κ.Ε., της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, ενώ χρησιμοποιήθηκε και drone για την εναέρια επιτήρηση των σημείων όπου εξελίχθηκαν οι έλεγχοι.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθησαν συνολικά 14 άτομα. Σε βάρος τους σχηματίστηκαν δικογραφίες, κατά περίπτωση, για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και διατάραξη κοινής ησυχίας.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί βεβαίωσαν 19 παραβάσεις του Κ.Ο.Κ., οι οποίες αφορούσαν μεταξύ άλλων οδήγηση χωρίς άδεια ικανότητας, μη χρήση ζώνης ασφαλείας και έλλειψη δελτίου τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ). Επιπλέον, αφαιρέθηκαν τέσσερις άδειες κυκλοφορίας και τρεις άδειες οδήγησης.

Στο πλαίσιο των ερευνών σε κατοικίες, κατασχέθηκαν δύο ηχεία υψηλής ισχύος.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην αντιμετώπιση του φαινομένου της ρευματοκλοπής. Συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ προχώρησε στην αποξήλωση συνολικά 715 μέτρων παράνομων καλωδίων που τροφοδοτούσαν αυθαίρετες συνδέσεις με το δίκτυο ηλεκτροδότησης, ενώ κατά τους ελέγχους διαπιστώθηκαν 12 περιπτώσεις ρευματοκλοπής σε οικίες της περιοχής.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε υποβλήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, ενώ, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι στοχευμένες επιχειρήσεις στην περιοχή θα συνεχιστούν με στόχο την πρόληψη και την καταπολέμηση της εγκληματικότητας.

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