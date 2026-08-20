Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. στον Ασπρόπυργο – 16 συλλήψεις για ρευματοκλοπές

Ειδική αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης 20 Αυγούστου 2026 σε οικισμούς του Ασπροπύργου, με στόχο την πρόληψη και αντιμετώπιση παράνομων δραστηριοτήτων στην περιοχή.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν δυνάμεις της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής, της ΟΠΚΕ, της ΟΠΔΙ, της ΔΙ.ΑΣ., της Τροχαίας Αττικής, καθώς και drone.

Συνελήφθησαν συνολικά 16 άτομα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκαν δικογραφίες για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας.

Παράλληλα, βεβαιώθηκαν 18 παραβάσεις του ΚΟΚ, μεταξύ άλλων για στέρηση άδειας οδήγησης, μη χρήση ζώνης ασφαλείας και έλλειψη ΚΤΕΟ. Αφαιρέθηκαν επίσης 4 άδειες κυκλοφορίας και 7 άδειες ικανότητας οδήγησης.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης, συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ προχώρησε στην αποξήλωση καλωδίων συνολικού μήκους 2.380 μέτρων, τα οποία χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές. Παράλληλα, εντοπίστηκαν 16 περιπτώσεις ρευματοκλοπής σε οικίες.

Η σχηματισθείσα δικογραφία υποβλήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.