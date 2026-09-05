Διόνυσος: Ο ψάλτης έπασχε από ψυχολογικά προβλήματα - Αφαίρεσε τη ζωή του μέσα σε κοντέινερ

Snapshot Ένας 53χρονος ψάλτης του Ιερού Ναού Προφήτη Ηλία Ροδόπολης βρέθηκε νεκρός μέσα σε κοντέινερ με τραύμα στον λαιμό από μαχαίρι.

Ο άνδρας έπασχε από ψυχολογικά προβλήματα και είχε λάβει ψυχολογική υποστήριξη, με προγραμματισμένη επίσκεψη σε ψυχίατρο.

Για λόγους υποστήριξης, του είχε παραχωρηθεί προσωρινή στέγη στον προαύλιο χώρο του ναού.

Ο ιερέας ανησύχησε για την απουσία του και ειδοποίησε τις Αρχές, οι οποίες χρειάστηκε να καλέσουν την Πυροσβεστική για να ανοίξουν το κλειδωμένο κοντέινερ.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για αυτοκτονία με αποτρόπαιο τρόπο. Snapshot powered by AI

Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία του Δήμου Διονύσου, από τον θάνατο άνδρα που βρέθηκε νεκρός το βράδυ της Παρασκευής μέσα σε κοντέινερ στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού Προφήτη Ηλία Ροδόπολης, φέροντας τραύμα στον λαιμό από μαχαίρι.

Σύμφωνα με όσα είπε αποκλειστικά στο edionysos.gr ο εφημέριος του Ιερού Ναού, πάτερ Ιωάννης, πρόκειται για 53χρονο άνδρα που εκτελούσε μεταξύ άλλων και χρέη ψάλτη στον Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία Ροδόπολης και διέμενε προσωρινά σε κοντέινερ.

«Δυστυχώς δεν άντεξε»

Ακολουθεί η δήλωση του πάτερ Ιωάννη:

«Έχουμε συγκλονιστεί από τον θάνατό του. Φαίνεται ότι πρόκειται για καθαρή αυτοκτονία. Δυστυχώς ο άνθρωπος έπασχε από ψυχολογικά προβλήματα και το είχαμε δει όλοι. Για αυτό τον λόγο τον είχα στείλει κατά το παρελθόν σε ψυχολόγο, ενώ πριν από 15 ημέρες είχα κανονίσει να τον δει και ψυχίατρος. Δυστυχώς δεν άντεξε και επέλεξε να δώσει τέλος στη ζωή του, με αυτό τον αποτρόπαιο τρόπο» είπε αρχικά ο ιερέας.

Στη συνέχει ανέφερε ότι: «Εκτελούσε, μεταξύ άλλων, και χρέη ψάλτη του ναού. Ήταν ηλικίας 53 χρονών, χωρίς παιδιά. Για να τον βοηθήσουμε, λόγω των προβλημάτων που αντιμετώπιζε, του είχαμε παραχωρήσει προσωρινά στέγη σε χώρο στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Είναι πολύ λυπηρό αυτό που συνέβη. Ο θεός ας αναπαύσει την ψυχή του».

Πώς τον εντόπισαν

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιερέας έψαχνε για αρκετή ώρα τον ψάλτη και δεν κατάφερε να τον βρει. Ο ιερέας επικοινώνησε με τις Αρχές, εκφράζοντας την ανησυχία ότι ο ψάλτης ενδεχομένως βρισκόταν μέσα στο συγκεκριμένο κοντέινερ.

Αστυνομικοί έφτασαν στον χώρο, διαπιστώνοντας ότι η πόρτα ήταν κλειδωμένη από την εσωτερική πλευρά. Για να καταστεί δυνατή η είσοδος χρειάστηκε να κληθεί η Πυροσβεστική, άνδρες της οποίας άνοιξαν το κοντέινερ.

Στο εσωτερικό του εντοπίστηκε ο άνδρας χωρίς τις αισθήσεις του και διαπιστώθηκε ότι ήταν νεκρός. Ο άνδρας έφερε τραύμα στον λαιμό και δίπλα του εντοπίστηκε ένα μαχαίρι.

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