Τραγωδία στον Διόνυσο: Ψάλτης εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε κοντέινερ στην αυλή εκκλησίας

Snapshot Ένας ψάλτης βρέθηκε νεκρός μέσα σε κοντέινερ στην αυλή της εκκλησίας του Προφήτη Ηλία στον Διόνυσο.

Ο άνδρας φέρει τραύμα στον λαιμό από μαχαίρι, το οποίο βρέθηκε δίπλα του.

Ο χώρος ήταν κλειδωμένος από μέσα και χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής για το άνοιγμά του.

Δεν βρέθηκε κάποιο σημείωμα στο σημείο του περιστατικού.

Οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες και τα αίτια του θανάτου. Snapshot powered by AI

Τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (4/9) στον Διόνυσο, όπου ένας ψάλτης εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε κοντέινερ που βρισκόταν στην αυλή της εκκλησίας του Προφήτη Ηλία.

Ο άνδρας έφερε τραύμα στον λαιμό από μαχαίρι, το οποίο βρέθηκε δίπλα του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ιερέας της εκκλησίας ενημέρωσε τις Αρχές, αναφέροντας ότι ο ψάλτης πιθανόν να βρισκόταν μέσα στο κοντέινερ.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί. Σύμφωνα με τις αρχές, ο χώρος ήταν κλειδωμάνος από μέσα, με αποτέλεσμα να κληθεί η Πυροσβεστική για το άνοιγμά του.

Στο σημείο δεν εντοπίστηκε κάποιο σημείωμα.

Οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού και τα αίτια που οδήγησαν στον θάνατο του άνδρα.

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