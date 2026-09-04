Τραγωδία στην Κάσο: Νεκρή 65χρονη που έπεσε με το αυτοκίνητο στη θάλασσα

Snapshot Μία 65χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της από πνιγμό στην Κάσο μετά από πτώση του αυτοκινήτου της στη θάλασσα.

Η γυναίκα ήταν Ελληνίδα επισκέπτρια που μόλις είχε φτάσει στο νησί από την Κάρπαθο.

Μετά την άφιξή της, η 65χρονη ενοικίασε αυτοκίνητο και κατευθυνόταν προς τα ενοικιαζόμενα δωμάτια όταν σημειώθηκε το δυστύχημα.

Παρά τις προσπάθειες λιμενικών και πολιτών να τη σώσουν, η γυναίκα δεν κατάφερε να επιβιώσει, ενώ ο σύζυγός της ανασύρθηκε ζωντανός.

Οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος εξετάζονται από τις αρμόδιες αρχές. Snapshot powered by AI

Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στην Κάσο, όπου μία γυναίκα, ηλικίας περίπου 65 ετών, έχασε τη ζωή της από πνιγμό. Το τραγικό συμβάν σημειώθηκε λίγο μετά τις 20:15.

Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος Ηρωικής Νήσου Κάσου, Μιχάλης Ερωτόκριτος, η γυναίκα ήταν Ελληνίδα επισκέπτρια και είχε φτάσει μόλις στο νησί από την Κάρπαθο, όπου επρόκειτο να παραμείνει για δύο ημέρες μαζί με τον σύζυγό της.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο, μετά την άφιξή της η 65χρονη είχε νοικιάσει αυτοκίνητο και κατευθυνόταν προς τα ενοικιαζόμενα δωμάτια, στα οποία θα διέμενε, πριν σημειωθεί το τραγικό περιστατικό. Κάτω από συνθήκες που εξετάζονται, κατέληξε με το όχημά της στη θάλασσα. Μόλις έγινε αντιληπτό ότι η γυναίκα βρισκόταν σε κίνδυνο, λιμενικοί και πολίτες έπεσαν στη θάλασσα προκειμένου να τη σώσουν. Παρά τις προσπάθειές τους, ωστόσο, δεν κατάφεραν να την κρατήσουν στη ζωή, ενώ ο σύζυγός της ανασύρθηκε ζωντανός.

Οι ακριβείς συνθήκες, κάτω από τις οποίες το όχημα κατέληξε στη θάλασσα με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η 65χρονη, διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

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