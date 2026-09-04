Τραγωδία στην Κάσο: Νεκρή 65χρονη που έπεσε με το αυτοκίνητο στη θάλασσα

Έπεσε στη θάλασσα με το όχημά της μόλις έφτασε στο νησί

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Τραγωδία στην Κάσο: Νεκρή 65χρονη που έπεσε με το αυτοκίνητο στη θάλασσα
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Μία 65χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της από πνιγμό στην Κάσο μετά από πτώση του αυτοκινήτου της στη θάλασσα.
  • Η γυναίκα ήταν Ελληνίδα επισκέπτρια που μόλις είχε φτάσει στο νησί από την Κάρπαθο.
  • Μετά την άφιξή της, η 65χρονη ενοικίασε αυτοκίνητο και κατευθυνόταν προς τα ενοικιαζόμενα δωμάτια όταν σημειώθηκε το δυστύχημα.
  • Παρά τις προσπάθειες λιμενικών και πολιτών να τη σώσουν, η γυναίκα δεν κατάφερε να επιβιώσει, ενώ ο σύζυγός της ανασύρθηκε ζωντανός.
  • Οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος εξετάζονται από τις αρμόδιες αρχές.
Snapshot powered by AI

Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στην Κάσο, όπου μία γυναίκα, ηλικίας περίπου 65 ετών, έχασε τη ζωή της από πνιγμό. Το τραγικό συμβάν σημειώθηκε λίγο μετά τις 20:15.

Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος Ηρωικής Νήσου Κάσου, Μιχάλης Ερωτόκριτος, η γυναίκα ήταν Ελληνίδα επισκέπτρια και είχε φτάσει μόλις στο νησί από την Κάρπαθο, όπου επρόκειτο να παραμείνει για δύο ημέρες μαζί με τον σύζυγό της.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο, μετά την άφιξή της η 65χρονη είχε νοικιάσει αυτοκίνητο και κατευθυνόταν προς τα ενοικιαζόμενα δωμάτια, στα οποία θα διέμενε, πριν σημειωθεί το τραγικό περιστατικό. Κάτω από συνθήκες που εξετάζονται, κατέληξε με το όχημά της στη θάλασσα. Μόλις έγινε αντιληπτό ότι η γυναίκα βρισκόταν σε κίνδυνο, λιμενικοί και πολίτες έπεσαν στη θάλασσα προκειμένου να τη σώσουν. Παρά τις προσπάθειές τους, ωστόσο, δεν κατάφεραν να την κρατήσουν στη ζωή, ενώ ο σύζυγός της ανασύρθηκε ζωντανός.

Οι ακριβείς συνθήκες, κάτω από τις οποίες το όχημα κατέληξε στη θάλασσα με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η 65χρονη, διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:59ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Έβγαλε τα κοσμήματα έξω για να τα καταγράψει ο δορυφόρος και «έκαναν φτερά»

23:53ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Διόνυσο: Ψάλτης εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε κοντέινερ στην αυλή εκκλησίας - Έφερε τραύμα από μαχαίρι στον λαιμό

23:53ΕΛΛΑΔΑ

Διόδια: Ποιοι δικαιούνται δωρεάν διέλευση

23:44ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ:Έως 11 Σεπτεμβρίου η τακτοποίηση εκκρεμοτήτων για αγροτεμάχια πειραματικής σποράς στην ΕΑΕ 2025

23:36ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Μίλησα με τον Πούτιν και δεν σκοπεύει να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ» - Τι είπε για τον πόλεμο στην Ουκρανία και το Ιράν

23:35ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Χάκερς δημοσίευσαν αρχεία δεδομένων που έκλεψαν από τη δημοτική αρχή του Βερολίνου

23:26ΕΛΛΑΔΑ

Μπαράζ κλοπών με πρωταγωνιστές τρεις ανήλικους στα Χανιά

23:18ΕΥ ΖΗΝ

Περπάτημα: 20 λεπτά την ημέρα αρκούν για να δείτε αλλαγές στο σώμα σας

23:09ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 5 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:05LIFESTYLE

Η Φελίσια Τσαλαπάτη απολαμβάνει τις τελευταίες βουτιές του καλοκαιριού στην Κύθνο ποζάροντας με φόντο το ηλιοβασίλεμα

23:00ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Άφησε το αμάξι του στη μέση του δρόμου για να κάνει τα ψώνια του

22:57ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κάσο: Νεκρή 65χρονη που έπεσε με το αυτοκίνητο στη θάλασσα

22:51ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη 38χρονη για την πυρκαγιά στη Σαρωνίδα

22:42LIFESTYLE

Τζένη Θεωνά και Δήμος Αναστασιάδης βάφτισαν τους δυο γιους τους με νονό τον Αντίνοο Αλμπάνη

22:36NEWSBOMB

Μητσοτάκης για βιοκλιματικό Κολυμβητικό Κέντρο: Το μεγαλύτερο αθλητικό έργο στην ελληνική επικράτεια

22:33ΕΛΛΑΔΑ

Πανσέληνος Σεπτεμβρίου 2026: Πότε θα δούμε το «Φεγγάρι της Συγκομιδής»

22:29ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Diamond League: «Διαμαντένιος» Καραλής, θρίαμβος στις Βρυξέλλες - «Πέταξε» στα 6,12 μέτρα

22:24ΚΟΣΜΟΣ

Παραπέμπονται σε δίκη τα αδέρφια Τέιτ στην Ρουμανία: Η υπόθεση της 15χρονης και τα πολυτελή αυτοκίνητα

22:19ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση με «τηλεφωνικό κέντρο» στο Ζεφύρι- Εξαπατούσαν πολίτες ως υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ και λογιστές

22:15ΕΛΛΑΔΑ

Έβρος: Πένθος για 53χρονο στρατιωτικό που πέθανε στη Σαμοθράκη εν ώρα υπηρεσίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:22ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Ζιακόπουλου: Σαββατοκύριακο με 38αρια – Πότε έρχεται πτώση της θερμοκρασίας

19:41LIFESTYLE

Σταύρος Φλώρος: Σοκάρουν φωτογραφίες μετά τον ακρωτηριασμό του - Προσοχή σκληρές εικόνες!

13:40ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στην Τουρκία: Βίντεο από κλειστό κύκλωμα έχει καταγράψει τον αντιπρόεδρο του κόμματος CHP Μπερχάν Σιμσέκ να χτυπά τη σύντροφό του

20:53ΕΛΛΑΔΑ

«Σας ευχαριστώ που ακούσατε τη φωνή μιας ασθενούς»: Η επιστολή γυναίκας με λευχαιμία στον Μητσοτάκη για την αιματολογική του Παπανικολάου και η συγκλονιστική της ιστορία

21:23ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Diamond League: Ο Καραλής κατέκτησε το πρώτο «διαμάντι» της καριέρας του

22:29ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Diamond League: «Διαμαντένιος» Καραλής, θρίαμβος στις Βρυξέλλες - «Πέταξε» στα 6,12 μέτρα

06:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δυσάρεστα νέα για τον χειμώνα στην Ελλάδα - Η πρόγνωση του ECMWF

22:33ΕΛΛΑΔΑ

Πανσέληνος Σεπτεμβρίου 2026: Πότε θα δούμε το «Φεγγάρι της Συγκομιδής»

22:42LIFESTYLE

Τζένη Θεωνά και Δήμος Αναστασιάδης βάφτισαν τους δυο γιους τους με νονό τον Αντίνοο Αλμπάνη

23:09ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 5 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

20:46ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Diamond League: Έχασε το διαμάντι στο τελευταίο άλμα ο Τεντόγλου

21:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: «Nωρίς να σας πω αν οι εκλογές γίνουν Μάρτιο ή Μάιο» - Τι είπε για σχολικά βιβλία και μέτρα

09:57ΚΟΣΜΟΣ

El Niño: Δραματική επιδείνωση - «Προμηθευτείτε τρόφιμα και νερό» προειδοποιεί η Βρετανία

21:01LIFESTYLE

Επίσκεψη στη Νάξο για τον πρίγκιπα Αλβέρτο του Μονακό - Η τριήμερη ξενάγηση στο νησί

23:53ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Διόνυσο: Ψάλτης εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε κοντέινερ στην αυλή εκκλησίας - Έφερε τραύμα από μαχαίρι στον λαιμό

22:57ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κάσο: Νεκρή 65χρονη που έπεσε με το αυτοκίνητο στη θάλασσα

18:29ΚΟΣΜΟΣ

Μόσχα: Γυναίκα γδύθηκε και ξάπλωσε στη μέση του δρόμου για να κάνει... ηλιοθεραπεία - Δείτε βίντεο

09:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται 39άρια και... κακοκαιρία από την Ιταλία - Η πρόγνωση Μαρουσάκη

20:05LIFESTYLE

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου δείχνει το ανανεωμένο hair look της και εντυπωσιάζει

17:04ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Κολυδά: Έρχονται πτώση θερμοκρασίας και βροχές το επόμενο δεκαπενθήμερο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ