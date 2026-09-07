Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη για άνδρα που κυκλοφορούσε με μαχαίρι στην πλατεία Επταλόφου
Από το συμβάν δεν σημειώθηκε τραυματισμός
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Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου στις Αρχές για άνδρα που κρατούσε μαχαίρι, στην πλατεία Επταλόφου, στην περιοχή των Αμπελοκήπων, στη Θεσσαλονίκη.
Το Κέντρο της Άμεσης Δράσης δέχθηκε κλήση στις 10:35 για άνδρα που κρατά μαχαίρι στην πλατεία Επταλόφου. Άμεσα στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και ακινητοποίησαν τον άνδρα, όπως αναφέρει το thestival.gr.
Από το συμβάν δεν σημειώθηκε τραυματισμός.
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