Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη για άνδρα που κυκλοφορούσε με μαχαίρι στην πλατεία Επταλόφου

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου στις Αρχές για άνδρα που κρατούσε μαχαίρι, στην πλατεία Επταλόφου, στην περιοχή των Αμπελοκήπων, στη Θεσσαλονίκη.

Το Κέντρο της Άμεσης Δράσης δέχθηκε κλήση στις 10:35 για άνδρα που κρατά μαχαίρι στην πλατεία Επταλόφου. Άμεσα στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και ακινητοποίησαν τον άνδρα, όπως αναφέρει το thestival.gr.

Από το συμβάν δεν σημειώθηκε τραυματισμός.

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